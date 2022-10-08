Cuối tuần này (8/10, 9/10): Bề trên ban phúc, 3 con giáp tài vận lên dốc, Thần Tài đồng hành, sự nghiệp được nước đẩy thuyền lên

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 05:28

Trong 2 ngày cuối tuần này cực kỳ thích hợp cho việc làm giàu đối với các con giáp sau, tiền tài sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu

Các bạn tuổi Sửu tính tình cởi mở, thông minh bẩm sinh. Sang 2 ngày cuối tuần này, tuổi Sửu sẽ nhận nhiều điều tốt lành xảy ra, có quý nhân giúp đỡ suốt tháng nên nếu nắm bắt được cơ hội thì tương lai giàu sang phú quý, gặp nhiều may mắn.

Hơn nữa, may mắn này kéo dài không dứt khiến những người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương. Đồng thời, khi khả năng của tuổi Sửu được cải thiện, cuộc sống ngày càng suôn sẻ hơn trong tương lai, từ đó về sau cuộc sống ngày càng thuận lợi, được hưởng giàu sang, phú quý, mọi thứ đều sẽ tốt lành.

Cuối tuần này (8/10, 9/10): Bề trên ban phúc, 3 con giáp tài vận lên dốc, Thần Tài đồng hành, sự nghiệp được nước đẩy thuyền lên - Ảnh 1
Sang 2 ngày cuối tuần này, tuổi Sửu sẽ nhận nhiều điều tốt lành xảy ra, có quý nhân giúp đỡ suốt tháng nên nếu nắm bắt được cơ hội thì tương lai giàu sang phú quý, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuối tuần này được coi là rất thuận lợi để tuổi Thân tiến hành các hoạt động cầu tài, bởi cát tinh Chính Tài mang tới nguồn cát khí vượng, sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Thân sẽ dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này.

Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bản mệnh có những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng, đầu tư ngay từ lúc nhiều người chưa biết nên thu được thành quả rất đáng tự hào. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

Cuối tuần này (8/10, 9/10): Bề trên ban phúc, 3 con giáp tài vận lên dốc, Thần Tài đồng hành, sự nghiệp được nước đẩy thuyền lên - Ảnh 2
Cuối tuần này được coi là rất thuận lợi để tuổi Thân tiến hành các hoạt động cầu tài, bởi cát tinh Chính Tài mang tới nguồn cát khí vượng, sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi diễn ra khởi thuận trong 2 ngày cuối tuần này. Dù là người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng có được những cơ hội thăng tiến tốt trong ngày.

Tuy nhiên, bạn chớ nên trông chờ vào vận may mà không nỗ lực tự mình tạo ra cơ hội. Tình hình tài lộc dồi dào, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Cuối tuần này (8/10, 9/10): Bề trên ban phúc, 3 con giáp tài vận lên dốc, Thần Tài đồng hành, sự nghiệp được nước đẩy thuyền lên - Ảnh 3
Vận trình công việc của người tuổi Mùi diễn ra khởi thuận trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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