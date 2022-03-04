Cuối tuần này (5/3 - 6/3), được Thần Tài đứng bóng, top 3 con giáp tài lộc vô biên, cuối tháng 3 vượng phát "tiền đè ngộp thở"

Chuyên gia phong thủy người Đài Loang Giang Gia Diệp chia sẻ trên trang Chinatimes rằng đường tài lộc của tuổi Tý trong thời gian tới không chỉ vững mạnh mà còn tiếp tục lên cao. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý có quý nhân giúp đỡ, gặp khó khăn đều được chỉ đường. Trong công việc, con giáp này được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.

Chỉ cần tuổi Tý không lùi bước thì nhất định sẽ gặp cơ hội tốt, cuộc sống phía trước còn nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp đang chờ bản mệnh khám phá. Cuối tuần này (5/3 - 6/3 được thần Tài và quý nhân chiếu cố, nửa đầu năm 2022, tuổi Tý sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Xem tử vi cuối tuần Cuối tuần này (5/3 - 6/3, vận khí của người tuổi Sửu có những bước chuyển mình đáng kể trong 2 ngày tới, mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu.

Việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế, nhớ tận dụng hết vận may của mình trong thời điểm này đấy nhé.

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Người làm công ăn lương cũng có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu ý về cách ứng xử giữa các mối quan hệ, tránh mâu thuẫn thị phi xảy ra, ngăn cản con đường tiến thân của bạn. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng nên chú trọng tích lũy và chi tiêu tiết kiệm, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm với thời cuộc. Trong cuộc sống, họ là người kiên trì, gan dạ và có chí tiến thủ.

Con giáp tuổi Thân không hài lòng về những gì mình đã có mà luôn cố gắng hết sức để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Cuối tuần này (5/3 - 6/3, người tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này có thêm cơ hội học hỏi, hợp tác làm ăn với những người tài giỏi, khôn ngoan hơn mình. Trong công việc, con giáp này được cấp trên giao cho nhiều trọng trách, dự án nên có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng nhạy bén với thời cuộc, nhanh chóng triển khai các dự án kinh doanh, sớm thu được lợi nhuận. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống dần sung túc, khấm khá hơn trước.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.