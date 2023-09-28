Cuối tuần này (30/9 - 1/10), sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng, dư dả tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 12:20

Tử vi cho biết, đúng cuối tuần này, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, tiền bạc công việc lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, đúng cuối tuần này, phần lớn những người tuổi Ngọ là con giáp may mắn phát tài. Trong sự nghiệp, bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm ăn hấp dẫn và giúp bạn có những bước tiến đáng kể trên con đường quan lộ của mình.

Tuổi Ngọ sẽ có quý nhân thúc đẩy những mối quan hệ liên quan đến công việc giúp bạn, dạy bạn cách thích nghi với môi trường làm việc mới và những nội dung công việc mới. Đồng thời, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, tạo dựng những tiền đề tốt đẹp cho mình có một tương lai mới nhiều nhảy vọt trong cuộc sống, tiền bạc.

Cuối tuần này (30/9 - 1/10), sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng, dư dả tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tuần này chính là thời điểm rất thuận lợi với người tuổi Mão, bởi tất cả những công việc bạn đặt ra từ trước đều đang tiến triển theo đúng như kế hoạch, giúp bạn có thể khẳng định được vị trí của mình trong mắt mọi người.

Trong tính cách người tuổi Mão vô cùng hòa nhã của mình mà bản mệnh có thể xây dựng quan hệ với rất nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn nữa đấy. Thời gian này bạn cũng có sao chiếu mệnh tốt sẽ giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở và sáng tạo hơn. Chính vì vậy, bạn đừng e ngại khi đưa ý kiến của mình ra thảo luận với tất cả mọi người, bởi hẳn sau khi nghe suy nghĩ của bạn, chắc chắn mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ tốt đẹp.

Cuối tuần này (30/9 - 1/10), sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng, dư dả tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào cuối tuần này, công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn bình thường bởi bạn có những quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Đây chính là một trong những bước đệm để con giáp may mắn để cho người tuổi Thìn vượt qua những khó khăn một cach dễ dàng nhất.

Trên con đường tài chính người tuổi Thìn có cơ hội tìm kiếm được những đối tác mới khiến bạn có cơ hội mở rộng kinh doanh, kiếm thêm nhiều thu nhập ngoài những khoản thu trước đó. Đối với con đường tình duyên tuổi Thìn nào độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Những ai đã có đối tượng sẽ vô cùng viên mãn hạnh phúc.

Cuối tuần này (30/9 - 1/10), sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng, dư dả tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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