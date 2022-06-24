Cuối tuần này (25-26/6), 3 con giáp có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 02:22

Tử vi dự báo những con giáp này sẽ đón lộc khí trời ban. Nhờ đó, vận trình của bản mệnh trong vòng 2 ngày cuối tuần sẽ phát tài, tiền vào như nước.

Tuổi Tý

Mọi cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được trả giá xứng đáng. Trong 2 ngày cuối tuần này, cấp trên sẵn sàng sắp xếp cho bạn một vị trí cao hơn để tỏa sáng trong tương lai. Thổ khắc Thủy khuyên người tuổi Tý cần phải chú ý hơn đến chuyện tình cảm của mình.

Sự nghiệp trong thời gian này cũng vô cùng may mắn. Cuối tuần sẽ là thời điểm tốt để tuổi Tý cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng.

Cuối tuần này (25-26/6), 3 con giáp có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần này, cấp trên sẵn sàng sắp xếp cho bạn một vị trí cao hơn để tỏa sáng trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội tăng thêm thu nhập bằng nghề tay trái, nhận về một số tiền lớn gấp bội so với những ngày tháng trước đó. Con giáp này cần chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn cuối tuần này để mở rộng kinh doanh, nhận thêm công việc mới.

Dù làm ở lĩnh vực nào, tuổi Mão cũng có quý nhân phù trợ. Nhờ đó, họ sớm vượt qua khó khăn, một đường thẳng tiến, thành công đã nhìn thấy trước mắt, việc kiếm tiền cũng không còn quá áp lực. Từ giờ trở đi, người tuổi Mão sẽ đối mặt với những ngày đặc biệt, vui vẻ liên miên.

Cuối tuần này (25-26/6), 3 con giáp có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Con giáp này cần chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn cuối tuần này để mở rộng kinh doanh, nhận thêm công việc mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi trong vòng 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian tới con giáp có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ.

Những người tuổi Hợi nếu đang có ý định "nhảy việc" hay thử sức ở một vai trò mới, bản mệnh may mắn nên bạn có thể tiến hành ngay từ bây giờ sẽ có cơ hội tìm thấy công việc như ý.

Cuối tuần này (25-26/6), 3 con giáp có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Tử vi trong vòng 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày cuối tuần này (24-26/6), top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ

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Dưới đây là những con giáp giàu có sau một đêm, vận may tăng lên ngút trời, có thể đầu tư bất động sản để trở thành đại gia trong 3 ngày cuối tuần.

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