Cuối tuần này (20-21/8), con giáp nào cầu gì được nấy?

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 12:10

Vào đúng dịp cuối tuần, những con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến.

Tuổi Thìn

Hôm nay xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho ai vay mượn tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dần

Xem tử vi cuối tuần này, tuổi Dần đón những bước chuyển biến tốt trong vận trình nhờ có nhiều sao tốt tề tựu. Công việc của bản mệnh ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

 

Cuối tuần này (20-21/8), con giáp nào cầu gì được nấy? - Ảnh 1
Cũng nhờ vậy, cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Bạn cũng đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Chẳng những vậy, con giáp này còn có cơ hội cải thiện thu nhập. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Dần có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tài lộc vượng phát, quý bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí nhé, có thể thời gian tới đây quý bạn sẽ cần một khoản vốn lớn đều đều tư, mở rộng kinh doanh.

Ngày mai tuổi Dậu nếu có dự định xuất hành đi xa, làm các công việc quan trọng nên lựa chọn hướng xuất hành tốt: đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần và hướng Tây để đón Tài Thần nhé.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, con giáp nào sẽ át hết vía cô hồn để nhận tài lộc, xui xẻo mặc kệ ai?

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, con giáp nào sẽ át hết vía cô hồn để nhận tài lộc, xui xẻo mặc kệ ai?

Tháng cô hồn cận kề, xui xẻo mặc ai các con giáp dưới đây vận nhận tài lộc đều đều.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi