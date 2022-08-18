Cuối tuần này (20-21/8), con giáp nào cầu gì được nấy?

Vào đúng dịp cuối tuần, những con giáp tài lộc ùn ùn kéo đến.

Tuổi Thìn

Hôm nay xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho ai vay mượn tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dần

Xem tử vi cuối tuần này, tuổi Dần đón những bước chuyển biến tốt trong vận trình nhờ có nhiều sao tốt tề tựu. Công việc của bản mệnh ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Cũng nhờ vậy, cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Bạn cũng đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Chẳng những vậy, con giáp này còn có cơ hội cải thiện thu nhập. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Dần có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tài lộc vượng phát, quý bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí nhé, có thể thời gian tới đây quý bạn sẽ cần một khoản vốn lớn đều đều tư, mở rộng kinh doanh.

Ngày mai tuổi Dậu nếu có dự định xuất hành đi xa, làm các công việc quan trọng nên lựa chọn hướng xuất hành tốt: đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần và hướng Tây để đón Tài Thần nhé.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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