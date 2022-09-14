Cuối tuần này 18/9, Thiên Hoàng soi chiếu, Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp cá chép hóa rồng, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, chuyển mình bứt phá

Tử vi cuối tuần có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Suốt trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của Chính Ấn và Thiên Ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người.

Thiên Đức cát tinh xuất hiện giúp bạn nhanh chóng nhận ra đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân. Đồng thời, khi đạt được thành công, bạn cũng không quá kiêu ngạo, gạt ngoài tai lời người khác.

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, Thương Quan và Thiên Quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với người quyền cao chức trọng hoặc kẻ tiểu nhân.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn không thuộc kiểu "liều ăn nhiều" hay "đánh nhanh thắng nhanh" mà họ là người kỹ tính trong tất cả mọi việc. Tuổi Thìn xem khó khăn, thách thức như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên và cân nhắc kỹ trước mọi tình huống mà những người tuổi Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu cứng rắn, độc lập, tự chủ, có tính kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này không nản lòng, nhụt chí. Trong cuộc sống, đôi khi người tuổi này tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh.

Người tuổi này thường tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Con giáp này hay giúp đỡ người khác, tận tâm trong công việc và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Cũng bởi vậy nên thời trẻ, họ có thể gặp khó khăn, trở ngại trong công việc nhưng đến trung tuổi, sự nghiệp của họ suôn sẻ hơn. Cuối tuần, tài vận của người tuổi Dậy lên một tầm cao mới.

Con giáp này vượt qua chướng ngại, giảm áp lực trong công việc. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, như ý. Cuối tuần là khoảng thời gian tuyệt vời của người tuổi Dậu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.