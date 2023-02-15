Cuối tuần này (18-19/2), 3 con giáp được Tài Tinh gửi lộc, chuyển bại thành thắng, tài lộc song hành

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 08:14

Cuối tuần này, đây chính là 3 tuổi được Thần Tài nhả vía, tiền bạc đủ đầy, vận trình viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất kiên trì với những kế hoạch mà mình đã định đồng thời kiên định với nguyên tắc sống và làm việc của mình. Dần nắm bắt tốt hơn các cơ hội trong cuộc sống. Cuối tuần này, công việc gia đình của người tuổi Dần sẽ phát đạt và suôn sẻ hơn.

Với tầm nhìn xa trông rộng, Dần đặt cho mình những mục tiêu lâu dài và nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu đó. Thời gian vừa qua, Dần cũng đã sớm nắm bắt những cơ hội để nâng cao hiệu suất làm việc, mở rộng thị trường.

May mắn, sự nghiệp của Dần thăng tiến không ngừng, mức thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Bản mệnh thực sự có thể xây dựng cuộc sống sung túc hơn, tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời.

Cuối tuần này (18-19/2), 3 con giáp được Tài Tinh gửi lộc, chuyển bại thành thắng, tài lộc song hành - Ảnh 1
Cuối tuần này, công việc gia đình của người tuổi Dần sẽ phát đạt và suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Vốn là người có tính cách trầm tính, điềm đạm và không mấy khi thể hiện tình cảm ra ban ngoài. Đặc biệt, ở thời điểm này, người tuổi Mùi sẽ có đường tình duyên vô cùng rực rỡ. Nhờ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên mà con giáp này nhanh chóng tìm được mối lương duyên và thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng.

Ngoài ra, những cặp đôi tuổi Mùi đã kết hôn và đang mong đợi một thành viên mới thì từ cuối tuần này là lúc họ cần dành nhiều thời gian hơn bên nhau và vun đắp tình cảm. Chỉ cần họ giữ được hoà khí trong nhà, không để bản thân cuốn vào những mâu thuẫn nhỏ thì thời điểm đón chào thành viên mới sẽ chỉ trong ngày một ngày hai.

Cuối tuần này (18-19/2), 3 con giáp được Tài Tinh gửi lộc, chuyển bại thành thắng, tài lộc song hành - Ảnh 2
Ở thời điểm này, người tuổi Mùi sẽ có đường tình duyên vô cùng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, người tuổi Hợi có nhiều cơ hội nghề nghiệp rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác dự án khác nhau, mối quan hệ tốt với lãnh đạo và cấp trên cũng góp phần giúp bản mệnh tạo nhiều dự án hợp tác và thu được nhiều tương tác hơn.

Chẳng những vậy, Hợi dễ có cơ hội thăng chức, dễ có việc làm chính thức nhưng kéo theo đó áp lực cũng không nhỏ, khiến Hợi phải chịu được trách nhiệm tương ứng.

Nhìn chung, đường tài lộc của Hợi cuối tuần này rất may mắn nhờ có sao Thiên Cơ phò trợ. Hợi đang kinh doanh buôn bán có thể phát tài và thu về rất nhiều lợi nhuận. Đặc biệt người làm trong ngành ăn uống, ngành du lịch và ngành trang sức thì cơ hội phát đạt càng lớn. Nhờ vận khí tốt nên nhớ nắm bắt thời cơ khi có thể.

Cuối tuần này (18-19/2), 3 con giáp được Tài Tinh gửi lộc, chuyển bại thành thắng, tài lộc song hành - Ảnh 3
Đường tài lộc của Hợi cuối tuần này rất may mắn nhờ có sao Thiên Cơ phò trợ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hôm nay (15/2), Thần Tài soi sáng tài lộc, 3 con giáp tiền về đầy túi, hanh thông sự nghiệp, phú quý an nhàn

Hôm nay (15/2), Thần Tài soi sáng tài lộc, 3 con giáp tiền về đầy túi, hanh thông sự nghiệp, phú quý an nhàn

Tử vi dự báo trong hôm nay, 3 con giáp này được thần Tài chỉ lối đưa đường, làm ăn thuận lợi.

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