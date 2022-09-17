Cuối tuần này (17/9 - 18/9), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, may mắn tràn về như vũ bão, cơ hội trúng số độc đắc, tiền bạc xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 04:22

3 con giáp phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Sửu

Tử vi tuổi Sửu cho thấy, con giáp này có nhiều cát lành, hứa hẹn dữ dội nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Sửu được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức. Cuối tuần này, tuổi Sửu hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. 

Người tuổi Sửu trong cuối tuần vận trình chuyển biến vô cùng tích cực. Tử vi phương Đông tiết lộ con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưu sự dễ thành, có Thần Phật ở bên trợ giúp, quý nhân nâng bước đồng hành nên chẳng gì có thể cản trở bản mệnh trên con đường đi đến thành công.

Đây là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Sửu, vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có, vận may về tài chính có sự cải thiện lớn. Nhìn chung, đây hứa hẹn sẽ là một khoảng thời gian thăng hoa, cuộc sống viên mãn, sung túc với người tuổi Sửu.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, may mắn tràn về như vũ bão, cơ hội trúng số độc đắc, tiền bạc xài thả ga - Ảnh 1
Đây là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Sửu, vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Cuối tuần này, tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Việc cầu tài suôn sẻ, mà bản mệnh cũng không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Đây là thời điểm mà tài lộc cực vượng, chẳng những có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng mà bản mệnh còn có tài lộc đến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng nữa.

Vận khí của tuổi Mão thịnh vượng, tài vận hanh thông dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi, quý nhân tứ phương tề tựu về giúp đỡ. Cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa, công việc thì được thăng chức tăng lương, tình cảm thì ấm êm hạnh phúc.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, may mắn tràn về như vũ bão, cơ hội trúng số độc đắc, tiền bạc xài thả ga - Ảnh 2
Đây là thời điểm mà tài lộc cực vượng, chẳng những có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng mà bản mệnh còn có tài lộc đến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần này, tuổi Dần gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tuổi Dần việc cầu tài rất thuận lợi. Đặc biệt, quyền lực lên ngôi, vận trình của bản mệnh có những bước thay đổi kì diệu. Muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, chắc hẳn mọi người xung quanh ai nấy đều phải ngưỡng mộ những gì mà tuổi Dần có được trong tay chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Theo tử vi phương Đông, cuối tuần tuổi Dần hưởng trọn "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa"

Vận trình của người tuổi Dần diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc và dần có những chuyển biến tích cực. Bao nhiêu khó khăn, đen đủi từ trước đều tan biến không còn mà trả lại cho Dần vô vàn may mắn, tài lộc. 

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, may mắn tràn về như vũ bão, cơ hội trúng số độc đắc, tiền bạc xài thả ga - Ảnh 3
Vận trình của người tuổi Dần diễn ra hết sức hanh thông, mạch lạc và dần có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 3 con giáp may mắn tử vi cuối tuần tử vi 12 con giáp tử vi ngày 17/9 - 18/9

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 38 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng