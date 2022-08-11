Cuối tuần này (13/8 - 14/8), 3 con giáp khai mở vận mệnh, vụt sáng như sao trời, tiền bạc đổ vào nhà như biển, bơi trong giàu sang phú quý

Trong cuối tuần này, tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát hơn trước nhiều. Con giáp này làm ăn kinh doanh được dự báo có vận đỏ như son, nhiều cơ hội đến tay. Người tuổi này được trời ban sức khỏe dồi dào, ít khi ốm đau bệnh tật.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ linh hoạt, dễ thích nghi. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, dũng cảm vượt qua thử thách. Về tính cách, người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực trong cả cuộc sống và công việc.

Trong cuối tuần này, người tuổi Tuất có thể thăng quan phát tài. Con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bấy nhiêu. Đây sẽ là thời điểm hiếm có mà Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Vì vậy, họ có đủ thể lực, trí lực để hoàn thành tốt các công việc, nhờ đó tăng thêm thu nhập. Không những có sự nghiệp thuận lợi, họ còn có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm mang thai, sinh con. Gia đình họ tràn ngập tiếng cười.

Bản mệnh thu hút về mình nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Không chỉ vậy, chuyện tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng diễn ra rất tốt đẹp.

Những người tuổi Tuất còn độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim họ rung động. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt.

Trong cuối tuần này, người tuổi Tuất có thể thăng quan phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tuần này, Thiên Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy bạn cần kiểm soát chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn.

Cũng trong thời gian này, bản mệnh còn được yên tâm làm việc khi các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng đều vô cùng hài hòa. Điều này rất hữu ích cho bạn phát triển sự nghiệp, nó còn là động lực để bạn vươn tới những tầm cao mới.

Chuyện tình cảm được ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Những người đang yêu được gia đình đồng thuận. Để tình yêu phát triển thêm, cả hai nên dành thời gian để tìm hiểu thêm và vun vén cho tình cảm này.

Cuối tuần này, tuổi Thìn đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo