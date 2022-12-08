Cuối tuần này (10/12, 11/12), 3 con giáp phát tài đổi vận, nghênh tài đón lộc, vận trình hoan hỷ, phú quý tràn trề

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 19:20

Cuối tuần này (10/12, 11/12), chúc mừng 3 tuổi hạnh phúc đủ đầy, trúng số đổi đời, ví tiền căng chặt, tình duyên nồng thắm.

Tuổi Ngọ

Chúc mừng tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn trong cuối tuần này. Tuổi Ngọ đang trên đà phát triển của chuỗi ngày "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà cộng hưởng đến từ Thiên Quan cũng không nhỏ, tạo bước đà cho bản mệnh một bước lên tiên. 

 

Tài chính đổ về tay ầm ầm là tiền hoa hồng, tiền lương chính, tiền lương tay trái... tận hưởng một ngày hậu hĩnh. Với số tiền này trong tay, hãy tính đến chuyện đầu tư vào một lĩnh vực mới, chắc chắn đem lại lợi nhuận kha khá. 

Tình duyên ngày này cũng hạnh phúc hơn nhiều phần, những cãi vã tưởng chừng như sẽ chấm dứt mối quan hệ này lại tìm được cách tháo gỡ. Hai bạn về bên nhau cùng sự thấu hiểu, trân trọng đối phương hơn bao giờ hết. 

Cuối tuần này (10/12, 11/12), 3 con giáp phát tài đổi vận, nghênh tài đón lộc, vận trình hoan hỷ, phú quý tràn trề - Ảnh 1
Tuổi Ngọ đang trên đà phát triển của chuỗi ngày "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 âm lịch, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Cuối tuần này, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn. Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ.

Cuối tuần này, con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Cuối tuần này (10/12, 11/12), 3 con giáp phát tài đổi vận, nghênh tài đón lộc, vận trình hoan hỷ, phú quý tràn trề - Ảnh 2
Cuối tuần này, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tầm nhìn xa trông rộng và rất kiên nhẫn trong mọi việc. Cuối tuần này Tuất có vận may hanh thông, môi trường sống được cải thiện đáng kể. Tuất có thể đảo ngược thất bại về mặt kinh tế, công việc kinh doanh được cải thiện. Đồng thời họ không còn gặp rắc rối vì thiếu tiền tiêu xài nữa.

Với những ai làm công ăn lương, bước sang cuối tuần này sẽ được cấp trên thử thách một vài nhiệm vụ. Nếu vượt qua nhiệm vụ được giao thì ngày bạn thăng chức đang đến rất gần rồi đấy. Đối với những người làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ lẻ lại càng tạo ra lợi nhuận khổng lồ do được khách hàng và đối tác tin tưởng.

Tuất có thể hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Trước mắt là đón một cái Tết 2023 linh đình.

Cuối tuần này (10/12, 11/12), 3 con giáp phát tài đổi vận, nghênh tài đón lộc, vận trình hoan hỷ, phú quý tràn trề - Ảnh 3
Cuối tuần này Tuất có vận may hanh thông, môi trường sống được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ ngày mai, thứ Sáu (9/12), 3 con giáp vận may theo về nhà, quý nhân chờ trước cửa, hỷ sự giăng khắp lối, hạnh phúc không ai bằng

Từ ngày mai, thứ Sáu (9/12), 3 con giáp vận may theo về nhà, quý nhân chờ trước cửa, hỷ sự giăng khắp lối, hạnh phúc không ai bằng

Bước sang thứ Sáu (9/12), chúc mừng 3 con giáp vận mệnh đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp suôn sẻ bất ngờ.

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