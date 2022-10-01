Cuối tuần này (1/10-2/10): Thần Phật xua tan tà khí, 3 con giáp tiền quyền có đủ trong tay, ngã vào núi vàng, giàu sang nhất xứ

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Bạn đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Là con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần nên khoảng thời gian này, người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Là con giáp phát tài 2 ngày cuối tuần nên khoảng thời gian này, người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ảnh minh họa

Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng, bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Tuổi Mão

2 ngày cuối tuần chính là lúc tuổi Mão sẽ cảm nhận được "thời tới cản không nổi". Không để tuổi Mão phải chờ đợi lâu, thời gian này vận may tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, có người còn thăng hoa về tình cảm lẫn tài vận.

Đa số người tuổi Mão không mưu cầu giàu sang phú quý nhưng họ cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống bình yên. Tử vi học có nói, tuổi Mão là những người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy sắp tới sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Mão không những tạo dựng sự nghiệp ổn định mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Từ giai đoạn này, họ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang thay đổi, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ngày tháng sau sống yên bình mỹ mãn.

2 ngày cuối tuần chính là lúc tuổi Mão sẽ cảm nhận được "thời tới cản không nổi". Không để tuổi Mão phải chờ đợi lâu, thời gian này vận may tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, có người còn thăng hoa về tình cảm lẫn tài vận. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 cũng là 1 năm tương đối tốt đối với tuổi Ngọ với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 ngày cuối tuần này, tuổi Ngọ đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Tuổi Ngọ là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Ngọ được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Ngọ nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Năm Nhâm Dần 2022 cũng là 1 năm tương đối tốt đối với tuổi Ngọ với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm