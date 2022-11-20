Cuối tuần đắc lộc, Đầu tuần gom vàng, 3 tuổi vương vận giàu sang: Kinh doanh 1 vốn 4 lời, tiền rót túi ào ào, tài khởi sắc đón may mắn

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Vào cuối tuần này và đầu tuần tới, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Tuổi Dần

Vào cuối tuần này và đầu tuần tới bạn cũng cẩn thận với cảm xúc của mình, nhớ thể hiện sự lịch sự, đó là phép ứng xử tối thiểu với mọi người xung quanh, đừng quên điều đó. Bạn cần giúp tất cả hiểu rằng có thể không cần phải tài giỏi, khéo léo quá mức, nhưng phép lịch sự tối thiểu là cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe không được tốt, cũng là lời nhắc nhở bạn nhớ rằng sức khỏe là vốn quý, đừng chủ quan nữa, hãy thực sự dành thời gian chăm sóc cho chính mình đi. Đừng để khi đổ bệnh rồi các kế hoạch bị dở dang thì bạn có muốn làm thêm việc này, việc kia cũng không được.

Tài vận hôm nay có đôi phần cơ hội mở ra nhưng lại chưa thực sự mang đến lợi ích trọn vẹn cho bản mệnh, thế nhưng đây cũng sẽ là bước đầu cho những bước tiến mạnh dạn ở tương lai, báo hiệu gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Tử vi vào cuối tuần này và đầu tuần tới vận mệnh của người tuổi Sửu rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Sửu. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Sửu sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Sửu sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường công danh sự nghiệp mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Trâu. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Sửu không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

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