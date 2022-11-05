Cuối tuần (6/11), 3 con giáp rớt vào kho vàng, dễ trúng số đổi đời, TÌNH - TIỀN - DANH đỏ như gấc, vận may chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 23:28

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong ngày cuối tuần này, vận số của người thuộc 3 tuổi này sẽ có những chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Vận trình tiến triển hanh thông, bạn mệnh làm gì cũng đạt được kết quả tốt như mong đợi

Tuổi Dậu

Tử vi vào ngày cuối tuần cho thấy, dưới sự che chở của sao tốt Thái Dương, vận trình của người tuổi Dậu đang khá tốt, mọi việc tiến triển đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm này vô cùng tươi sáng. Đây là lúc con giáp này cần nhanh chóng tận dụng. Bạn chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy vận may đang đứng về phía mình mà sinh ra chủ quan. Mọi thứ đều phải được tiến hành đúng quy trình và cẩn thận thì mới có thể hạn chế tối đa sai sót nửa chừng. Đừng để công sức bấy lâu của mình đổ sông đổ biển vì một phút bất cẩn.

Cuối tuần (6/11), 3 con giáp rớt vào kho vàng, dễ trúng số đổi đời, TÌNH - TIỀN - DANH đỏ như gấc, vận may chạm đỉnh - Ảnh 1
Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất ngày cuối tuần (5-6/11), tài vận hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc từ giữa tuần trở đi mới dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc khi có tài tinh chiếu mệnh. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Phương diện tình cảm do chịu ảnh hưởng từ vận khí nên chưa có nhiều khởi sắc rõ ràng như mong đợi của bản thân. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, duyên sẽ đến khi mọi thứ chín muồi. Trước hết hãy tập trung hoàn thiện bản thân trước đã nhé

Tuổi Dần

Dần sẽ có ngày cuối tuần vận trình hanh thông giúp tinh thần phấn chấn, làm gì cũng nhiệt tình hơn. Bản mệnh có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc hiện tại. Dần cũng xác định rõ mục tiêu để phấn đấu trong thời gian tới.

Dần có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc hiện tại. Bản mệnh cũng xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới. Nhờ vậy mà Dần có thêm động lực để cố gắng. Từ đó, hiệu suất công việc tốt hơn.

Con giáp này luôn chăm chỉ, các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác.

Bên cạnh đó, Dần còn được dự báo sẽ có quý nhân giúp đỡ nên tình duyên hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong ngày cuối tuần này, vận số của người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Vận trình tiến triển hanh thông, bạn mệnh làm gì cũng đạt được kết quả tốt như mong đợi.

Cuối tuần (6/11), 3 con giáp rớt vào kho vàng, dễ trúng số đổi đời, TÌNH - TIỀN - DANH đỏ như gấc, vận may chạm đỉnh - Ảnh 2
Đúng ngày cuối tuần (5-6/11), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, vận may đổ ập vào người, tiền tiêu dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, tài lộc dồi dào đổ về túi. Dù là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc. Nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Thực tế Mão là con giáp rất có năng lực làm giàu. Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình. Dù vậy, với những công việc liên quan tới sổ sách, giấy tờ, bạn vẫn nên tìm sự giúp sức của người có chuyên môn để tránh sai sót không đáng.

Chuyện tình cảm vô cùng rực rỡ. Với cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên con giáp này cũng thu hút được không ít mối duyên khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, còn khiến bạn bị hiểu lầm là người lăng nhăng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày tới (5/11 - 14/11), top 3 con giáp nữ được thần tài ưu ái hết cỡ, tiền tài rực rỡ, cuối năm 2022 đón tết linh đình

Đúng 10 ngày tới (5/11 - 14/11), top 3 con giáp nữ được thần tài ưu ái hết cỡ, tiền tài rực rỡ, cuối năm 2022 đón tết linh đình

3 con giáp nữ được trời phú sức khỏe dồi dào. Có cuộc sống viên mãn bên bạn đời chung thủy, các con, cháu đều thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi tuần mới xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 55 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy