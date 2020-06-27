Cuối tuần 27 – 28/6/2020: 3 con giáp túi thì rủng rỉnh tiền, tim thì rung rinh tình

Tâm linh - Tử vi 27/06/2020 01:38

Theo tử vi học, vào cuối tuần này từ 27 đến 28/6, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất, vượng cả đường tài lộc lẫn tình duyên.

Cuối tuần này, có 3 con giáp chờ vận may đến, cứ nắm trọn là phủ phê cả tiền lẫn tình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh chăm chỉ, làm gì cũng đạt kết quả trước dự định. Cuối tuần họ có thể mang việc về nhà làm để hoàn thành trước thời hạn, sau đó sẽ thoải mái vui vẻ hơn.

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Tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin vui tài lộc trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin vui tài lộc trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này. Họ đã nỗ lực cả tuần nhưng vận may chỉ đến với họ vào cuối tuần. Lúc này tài vận mới thật sự bùng nổ, tiền bạc đổ vào túi không ngừng.

Cuối tuần này, tuổi Thân chẳng phải lo nghĩ gì, còn hầu bao thì cứ tiền vơi rồi lại có.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão giỏi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, họ đối nhân xử thế khôn khéo nên được nhiều người quý mến. Tuổi Mão dù nói chuyện có hơi vội vã nhưng làm gì cũng thận trọng, dễ thành công trong cuộc sống.

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Theo tử vi con giáp, trong cuối tuần này, những khó khăn của tuổi Mão trong đầu tuần đều được tháo gỡ, tài lộc cũng tìm được giải pháp khả thi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, trong cuối tuần này, những khó khăn của tuổi Mão trong đầu tuần đều được tháo gỡ, tài lộc cũng tìm được giải pháp khả thi. Cuộc sống của tuổi Mão sẽ sung túc, tình cảm cũng viên mãn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong 3 con giáp may mắn vào cuối tuần này. Họ có cơ hội phát tài, nếu biết nắm bắt thì có vận may thăng quan tiến chức. Dù sự nghiệp có nhiều thử thách nhưng bên cạnh con giáp này lúc nào cũng có quý nhân để chuyển họa thành cát, chuyện gì cũng suôn sẻ.

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Tuổi Tý là một trong 3 con giáp may mắn vào cuối tuần này. Họ có cơ hội phát tài, nếu biết nắm bắt thì có vận may thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, quý nhân sẽ giúp tuổi Tý có nhiều tin vui trong vận trình. Tử vi còn cho biết, thời gian tới, tuổi Tý sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để sự nghiệp khởi phát hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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