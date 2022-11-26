Cuối tuần (26/11 - 27/11), 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, nhận phúc bề trên, cả vận trình được Cát Tinh soi sáng, tình tiền viên mãn cả đôi

Theo tử vi, cuối tuần là 2 ngày vượng cát, có 3 con giáp đón nhận tin vui tài chính, khởi sắc nhiều phương diện.

Tuổi Ngọ Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn là con giáp đầu tin xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần nhiều may mắn này. Được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Công việc đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được bạn hiên ngang vượt qua. Càng gần những ngày cuối tháng bạn lại càng có tinh thần cống hiến hăng say hết mình xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh. Tiền bạc cũng dư dả hơn nhiều phần, nhờ được quý nhân dẫn đường mách lối mà bạn kinh doanh buôn bán gặp thời, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Phương diện tình cảm mang đến cho bạn ngày cuối tuần hạnh phúc trọn vẹn, thời gian này rất thích hợp để người có người yêu ra mắt với bạn bè, tình cảm. Những người độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp. Được Tam Hợp mở cửa, tuổi Ngọ thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tuổi Dần vốn rất thông minh lại cá tính, bản lĩnh, dũng cảm, dám làm dám chịu. Con giáp này dù là nam hay nữ cũng luôn khiến đối phương dè chừng. Các mối quan hệ của tuổi Dần một là tri kỉ, hai là "chơi đẹp". Đó là quy luật có đi có lại đối với tuổi Dần, mình giúp người có người sẽ giúp lại mình.

Trong 2 ngày cuối tuần, các đối tác tự nhiên mang những cơ hội "vàng" đến với tuổi Dần và dù ở nhà thì bạn cũng kí được hợp đồng lớn, mang lại nhiều thành quả cho công ty. Và vì vậy, thời gian không dài mà bạn thăng quan tiến chức vụt sáng, tiền bạc cũng đầy túi, khỏi lo nghĩ chuyện sắm nhà lầu xe hơi. Trong 2 ngày cuối tuần, các đối tác tự nhiên mang những cơ hội "vàng" đến với tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Nhắc đến những con giáp may mắn cuối tuần này, không thể không nhắc đến tên tuổi Tị. Trong 2 ngày cuối tuần 26-27/11 này, bản mệnh kiếm tiền chẳng ngơi tay. Nếu bạn chăm chỉ làm việc thì không bao giờ phải lo thiếu tiền. Ngoài ra bản mệnh còn có cơ hội tăng lương, thưởng rất chính đáng nữa với tất cả sự cống hiến vừa qua. Bận rộn như thế nhưng những chú Rắn vẫn chẳng hề lơ là chuyện tình cảm cá nhân đâu nhé. Tử vi cuối tuần cho thấy bản mệnh đang sống trong những ngày ngập tràn hạnh phúc khi vợ chồng hài hòa, thấu hiểu và cùng chia sẻ mọi việc với nhau nên không khí gia đình rất đầm ấm. Người độc thân vẫn cần cố gắng mở lòng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Hãy cứ tự tin với sức hút của riêng mình, học cách yêu thương và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, khi đó duyên sẽ tự tìm đến với bạn. Trong 2 ngày cuối tuần 26-27/11 này, tuổi Tị kiếm tiền chẳng ngơi tay. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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