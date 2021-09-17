Cuối tuần (18-19/9), 3 con giáp qua cơn đại hạn, vận đổi sao dời nên tình tiền đều phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 17/09/2021 15:00

Cuối tuần, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn rất may mắn, bởi cuộc đời của họ đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Mà dù có vướng phải rắc rối thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Họ thường có những suy nghĩ rất tích cực, lạc quan, đồng thời cũng luôn đối xử với mọi người một cách rất thân thiện, nhiệt tình. Họ là người coi trọng tình cảm nên một khi đã quen biết với ai, tuổi Dần sẽ đối xử với người đó hết lòng, không bao giờ so đo tính toán, không bao giờ nói những lời tổn thương đối phương. 

Tử vi cho thấy 2 ngày cuối tuần, người tuổi Dần sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con giáp tuổi Dần cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Có thể nói, sắp tới đây, vận may của người tuổi Dần đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tự khởi nghiệp trong vòng những tháng trở lại đây sẽ liên tiếp tạo nên kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi trong 2 ngày cuối tuần. Bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho sự nghiệp thăng hoa hơn. 

Cuối tuần (18-19/9), 3 con giáp qua cơn đại hạn, vận đổi sao dời nên tình tiền đều phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo của người tuổi Dậu cũng có nhiều điều tốt lành. Về phần tài lộc không giảm sút mà còn được nhanh chóng cải thiện. Vì vậy, vào cuối tuần, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Đồng thời, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc trong 2 ngày cuối tuần. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Không chỉ vậy, cuối tuần, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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