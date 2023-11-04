Cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, tài khoản 'ting ting' liên hồi, trúng mánh cực lớn

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 14:50

Tử vi cho biết, cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây làm đâu trúng đó, cuộc sống hanh thông ít ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng, cuối tháng 9 âm lịch, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như người tuổi Dậu định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có người tuổi Dậu chớ dại bỏ qua.

Trong thời gian này, tuổi Dậu bạn cần phải nắm bắt cơ hội để làm giàu. Vận khí của tuổi Dậu sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Người tuổi Dậu hãy cố gắng hết mình trong công việc để tăng mạnh đầu tư, gặt hái nhiều thành công lẫy lừng.

Cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, tài khoản 'ting ting' liên hồi, trúng mánh cực lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời của người tuổi Ngọ đã thực sự tới, tử vi cho thấy, cuối tháng 9 âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Ngọ sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời gian này, tuổi Ngọ nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn.

Tuổi Ngọ khi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì những người tuổi Ngọ sẽ dành dụm được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.

Cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, tài khoản 'ting ting' liên hồi, trúng mánh cực lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dự đoán của tử vi, cuối tháng 9 âm lịch, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời gian hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu. Bạn sẽ liên tục chiến thắng có đối thủ cạnh tranh, được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi.

Thời gian này, chỉ cần con giáp chăm chỉ là ăn, tập trung buôn bán thì sẽ sống trong giàu sang phú quý. Người tuổi Sửu không chỉ may mắn tiền bạc công danh, mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc.

Cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, tài khoản 'ting ting' liên hồi, trúng mánh cực lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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