Cuối tháng 9 ÂL trở đi, 3 con giáp này dễ ôm tiền tỷ trong tay, may mắn đủ đường, tình tiền đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 01/11/2021 13:00

Theo tử vi học, tuổi Mùi, tuổi Dần, tuổi Dậu là những con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, may mắn đủ đường trong cuối tháng 9 Âm lịch trở đi.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là 1 trong những con giáp may mắn vào những ngày cuối tháng 9 ÂL trở đi bởi mọi mặt trong cuộc sống của bạn đều có sự phát triển đáng kể. Công việc của người tuổi Dần có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên.

Cuối tháng 9 ÂL trở đi, 3 con giáp này dễ ôm tiền tỷ trong tay, may mắn đủ đường, tình tiền đỏ chót như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đầu tư kinh doanh cũng mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này mệnh chủ dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản.

May mắn hơn, vận trình tình cảm của bạn cũng đang diễn ra hết sức êm đẹp. Một vài xung đột, mâu thuẫn giữa các thành viên đều được hóa giải kịp thời, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà. Trong khi đó, người độc thân có thể gặp được người trong mộng trong tình huống bất ngờ. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới.

Tuổi Mùi

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi luôn duy trì được tinh thần hăng say, tỉnh táo, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Trong công việc, hàng loạt ý tưởng độc đáo xuất hiện trong đầu và bạn nhanh chóng chuyển chúng thành những kế hoạch cụ thể.

Hơn nữa, bạn lại sẵn tính phóng khoáng, dễ gần, khéo ăn khéo nói nên tạo ra không khí hài hòa, vui vẻ với những người làm việc chung, nhận được sự ủng hộ của tập thể, cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng.

Cuối tháng 9 ÂL trở đi, 3 con giáp này dễ ôm tiền tỷ trong tay, may mắn đủ đường, tình tiền đỏ chót như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến, nguồn lợi nhuận đem về khiến bạn vơi bớt rất nhiều nỗi lo trước đó. Việc kinh doanh, buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng, khách hàng tin tưởng, đơn hàng tới tấp.

Căn cứ vào may mắn của 12 con giáp vào cuối tháng 9 ÂL trở đi, người làm công ăn lương cũng sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn xứng đáng với năng lực.

Đời sống tình cảm của người tuổi Mùi rất phong phú, ngọt ngào. Bạn và người ấy đã hiểu nhau hơn, cũng biết cách để nhường nhịn đối phương để gìn giữ tình cảm. Nhiều cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu sẽ tiến tới tính chuyện trăm năm như làm lễ ăn hỏi, lễ cưới, sinh con… 

Tuổi Dậu 

Cuối tháng 9 ÂL trở đi là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu làm việc lớn. Cát thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi.

Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước.Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình hơn. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ.

Cuối tháng 9 ÂL trở đi, 3 con giáp này dễ ôm tiền tỷ trong tay, may mắn đủ đường, tình tiền đỏ chót như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, bạn có thể thử sức để tăng thêm thu nhập và trở thành con giáp phát tài. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương.

Thời điểm này, người độc thân cũng rất vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó. Nếu đã có sẵn đối tượng thầm mến, bạn có thể lựa cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm với đối phương.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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