Vận may đột nhiên biến mất, các con giáp sau nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn những ngày đầu tháng 11

Tâm linh - Tử vi 31/10/2021 13:00

Phía trước không là bầu trời - 3 con giáp cần hết sức thận trọng những ngày đầu tháng 11.

Tuổi Thân

Thời gian tới đây sẽ không hề dễ dàng chút nào đối với tuổi Thân, ngay cả khi bạn vẫn luôn tự tin khoe với mọi người, càng khó khăn thì bạn càng thấy thú vị. Rất có thể, sau khi nói xong câu nói đó và quay mặt đi, tuổi Thân sẽ thở dài và rơi vào trạng thái rối ren.

Rõ ràng con giáp đang có cơ hội để sống chậm lại, để hiểu thêm về chính mình nhưng bạn lại không hứng thú với điều này và vẫn muốn vận hành cuộc sống theo cách riêng. Và đương nhiên, lựa chọn đi trên con đường ngược chiều này sẽ khiến tuổi Thân bị "hành" không ít.

Vận may đột nhiên biến mất, các con giáp sau nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn những ngày đầu tháng 11 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tới, các mối quan hệ của tuổi Thân, từ gia đình, bạn bè, người yêu, đối tác đều có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chính bạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một thử thách nhỏ để bạn hiểu được mức độ thân thiết, đáng tin cậy của từng người cũng như có thể yên tâm kết thúc với một ai đó mà không cần phải để ý đến cảm nhận của cả hai.

Tuổi Sửu

Không có gì khó khăn hơn là bắt tuổi Sửu luôn sống một cuộc sống tự do, tự tại phải tuân thủ các quy định, vậy nhưng hiện tại, cuộc sống của con giáp này lại chính là như vậy. Mỗi ngày giờ đây, tuổi Sửu đều xoay quanh những nguyên tắc, lặp đi lặp lại rồi còn phải học cách sắp xếp công việc và lên kế hoạch sao cho khoa học.

Vận may đột nhiên biến mất, các con giáp sau nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn những ngày đầu tháng 11 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, vấn đề ăn uống của tuổi Sửu cũng đang bị đảo lộn bởi những lời nhắc nhở, tư vấn phải ăn sao cho đủ chất, ăn đúng giờ, phải từ bỏ những thói quen như ăn khuya, trà sữa, ăn vặt. Cơn ác mộng còn tiếp tục ghé thăm tuổi Sửu

khi bạn cảm thấy cảm xúc của mình rất thất thường, đôi khi không còn nhận ra chính bản thân. Đây là thời điểm bạn rất dễ cáu gắt với mọi người, nhất là đồng nghiệp, do vậy, nếu như không phải vấn đề gì quá to lớn để phải tranh cãi, hãy bỏ qua hoặc tìm hướng giải quyết khác nhé.        

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vừa trải qua một khoảng thời gian đầy vui vẻ với rất nhiều những mối quan hệ mới được thiết lập và thật khó để bắt con giáp này dừng ngay lại những ngày tháng ấy để thích nghi với một nhịp sống chậm hơn, cô đơn hơn.

Vận may đột nhiên biến mất, các con giáp sau nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn những ngày đầu tháng 11 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong những ngày tới có không ít sự kiện, vấn đề từ trong quá khứ bỗng nhiên được gợi nhớ lại và đính kèm là vô số cơn đau đầu cho tuổi Ngọ. Chính vì vậy, bạn sẽ dần nhận ra việc đóng cửa ở nhà, cách xa thế giới lại là lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm này.

Vài tuần tới, tuổi Ngọ cũng được dự báo là sẽ cơ hội để dành thời gian chăm sóc chính mình sau nhiều ngày bỏ bê. Do vậy, hãy tận dụng thời gian này để lên kế hoạch ăn uống, nghỉ ngơi cũng như tập luyện sao cho phù hợp.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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