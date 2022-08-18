Cuối tháng 7 cô hồn, các con giáp nào không ngừng may mắn ?

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 20:00

Vận may cứ thế kéo dài từ cuối tháng 7 âm lịch cho đến những khoảng thời gian về sau đối với các con giáp dưới đây.

Tuổi Ngọ

Tháng 7 âm lịch đối với người tuổi Ngọ là tháng vô cùng may mắn do có Tài Tinh soi chiếu. Trong công việc, do được quý nhân trợ giúp nên nhận được nhiều cơ hội tốt.

Về mặt tài vận, cũng do Tài Tinh phù hộ nên cơ hội kiếm tiền, cầu tài vô cùng rộng mở, thu nhập tăng cao, có thể đầu tư vào lĩnh vực mua bán nhà cửa. Về mặt tình cảm, vận đào hoa tốt nên chuyện tình cảm êm ả, thuận lợi.

Tuổi Sửu

Xét thấy tính cách của người tuổi Sửu trong tử vi trọn đời là người cần cù, chịu thương chị khó, làm gì cũng tận tâm tận lực để đạt được thành công. Nhìn chung, với nét tính cách đó, người tuổi Sửu được trời thương, ban cho phúc đức dồi dào, dù cực khổ nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bước vào tháng cô hồn, ngỡ rằng tuổi Sửu cũng sẽ giống như những con giáp khác, phải dè chừng xui xẻo không may nhưng ngược lại, tài vận, may mắn và sự đào hoa của họ trong tháng này sẽ "phất lên" một cách bất ngờ.

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Từ nay trở về sau, người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Bạn nào tuổi Sửu thì đừng quá lo lắng, bởi vận mệnh của bạn khá may mắn, chỉ cần hãy làm tốt những gì mình đang làm, cuộc sống sẽ êm đềm và an yên.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, thời gian may mắn kéo dài tới hết tháng 9 dương lịch.

Nguyên do may mắn đến là trong cuộc sống bình thường người tuổi Mùi phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người. Tháng cô hồn (và hết tháng 9 dương lịch) người tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường.

May mắn nhất là người tuổi Mùi tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm. Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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