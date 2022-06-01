Cuối tháng 5 âm lịch, các con giáp sau "chiêu dụ" Thần Tài ban cho bạc vàng, tiền tài danh vọng đủ đầy, cuộc sống xa hoa hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ lại là người khéo ăn khéo nói và có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cách đối nhân xử thế, họ là người trung thực, ngay thẳng nên được nhiều người tin tưởng.

Trong tháng 5 âm lịch này, con giáp tuổi Mùi nhận nhiều tài lộc, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. Nếu thời gian trước đây, họ gặp không ít khó khăn trong công việc thì trong thời gian này mọi vướng mắc đều được giải quyết.

Tuy vậy, người tuổi Mùi dễ tỏ ra ngần ngại, lo âu khi cơ hội đến với mình. Muốn thành công, con giáp này cần mạnh dạn, quyết đoán hơn nữa.

Được quý nhân phù trợ nên con giáp này dễ dàng tiến xa. Mọi dự định của họ trong thời gian này đều có thể thực hiện. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cả tiền tài, công danh, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa.

Theo tử vi tháng 5/2022 tuổi Ngọ âm lịch, cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Ngọ có tiền tài vào nhà rủng rỉnh, cuộc sống vui vẻ, dễ mà gặt hái được thành quả đáng tự hào.

Con giáp này dù vất vả nhưng sống lạc quan, rạng rỡ, không làm hại ai bao giờ, trời Phật phù hộ độ trì cho thu nhập tự nhiên lên cao, làm mưa làm gió, mưu cầu tài lộc thành công, bước vào thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời.

Trong tuần đầu tháng 5 âm lịch 2022, tứ phương tụ tài, mọi người trong họ hàng, gia đình bạn có thể cùng nhau chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp rước lấy tiền tài, đón vận may đến.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa.

Người tuổi Tỵ có tính cách sôi nổi, hướng ngoại và thích ứng trong sự nghiệp, ở nơi làm việc thường rất tốt, gần đây họ có nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Tháng 5 âm lịch năm nay, người tuổi Tỵ được Thần Tài phù hộ, dù là của cải tích cực hay một phần đều siêu may mắn, có thể không tách rời, mọi công việc đều song song đó, hái được nhiều thành tựu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.