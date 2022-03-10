Tử vi 12 con giáp dự đoán, Cuối tháng 3 tinh thần phấn chấn, 3 con giáp tha hồ thu vén TÀI LỘC, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết lòng, tha hồ 'rung đùi hưởng PHÚC'.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, cẩn trọng. Họ làm việc nào ra việc nấy. Khi chưa hoàn thành công việc, con giáp này không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Cuối tháng 3, tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Tinh thần của họ ngày càng phấn chấn. Người tuổi này hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, biết người biết ta nhất trong số 12 con giáp. Họ quan tâm đến những người xung quanh, rất mực thước và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi Tỵ cũng hơn người ở tính kiên trì, dám một mình theo đuổi ước mơ.

Cuối tháng 3 này, con giáp may mắn tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông. Người sinh năm Tỵ được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm thăng quan, tiến chức. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên họ đạt được mục tiêu mình đã đề ra, biến ước mơ thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt người khác, con giáp tuổi Ngọ là người thẳng thắn, có năng lực. Họ mang tính cách tự do, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống chân thành với mọi người và rất tinh ý trong các tình huống xã hội.

Cuối tháng này, con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Con giáp tuổi Tỵ làm việc chăm chỉ, đạt được thành tích tốt nên được cấp trên ưu ái, trọng dụng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-thang-3-tinh-than-phan-chan-3-con-giap-tha-ho-thu-ven-tai-loc-quy-nhan-te-tuu-ho-tro-het-long-tha-ho-rung-dui-huong-phuc-454863.html