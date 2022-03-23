Cuối tháng 2 ÂL: 3 con giáp tranh hết Tinh Tú trời ban, nghênh tài đón lộc, phú quý bao vây

Tử vi có nói, 3 con giáp này có cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sau nhiều lần trở ngại, thất bại, con giáp này ngày càng bản lĩnh, khôn ngoan. Đối với họ, thất bại chính là cơ hội để họ học hỏi, trau dồi và rút kinh nghiệm để phát triển. Cuối tháng 2 ÂL, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp này nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, bán được lượng hàng hóa cao hơn thời gian trước.

Cuối tháng 2 ÂL, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực - Ảnh: Internet Tuổi Tuất Tuổi Tuất thường là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ ham học hỏi. Con giáp này thường có quá trình khởi nghiệp khó khăn chỉ khi bước vào trung niên mới phát tài. Tử vi cuối tháng 2 ÂL cho biết, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này còn có đường nhân duyên tốt. Sự nghiệp được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt. Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Tử vi cuối tháng 2 ÂL cho biết, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban - Ảnh: Internet Tuổi Tý Tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Cuối tháng 2 ÂL nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. Cuối tháng 2 ÂL nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn - Ảnh: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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