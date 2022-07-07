Cuối ngày mai 8/7: Cục diện Hung Cát đan xen, những con giáp này ít nhiều chịu ảnh hưởng, ngày không may mắn, bản mệnh gặp xui rủi, tài chính bất ổn, công danh lao dốc, tình duyên trắc trở

Ngày này vận trình công việc của tuổi Tuất khá ảm đạm, bạn thiếu tập trung vào công việc nên dễ mắc phải những sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ công việc. Thương Quan nhắc nhở người bản mệnh chớ nên để những vấn đề ngoài lề ảnh hưởng đến công việc của mình, nếu không bạn sẽ bị kéo chân sau lại, khó tạo ra bứt phá.

Về sức khỏe , tuổi Tuất nên ăn nhiều đồ đắng, đồ ngọt để giúp khỏe mạnh tỳ vị. Những đồ ăn màu vàng sẽ giúp tỳ vị của bạn khỏe hơn, khí huyết lưu thông hơn.

Vận trình tình cảm ngày càng phai nhạt. Ngũ hành Thổ khắc Thủy báo hiệu tình cảm gia đình có điềm rạn nứt do ai cũng bận rộn nên ít có thời gian dành cho nhau. Cả hai cần phải đồng lòng hâm nóng tình cảm thường xuyên để tránh rơi vào thế khó.

Vận trình tình cảm ngày càng phai nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thiên Quan xuất hiện trong vận trình ngày thứ 6 của người tuổi Tý cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của con giáp này khi vận trình sa sút. Trong ngày mai, công việc của bạn có thể gặp không ít trục trặc khi tiểu nhân giở đủ trò càn quấy, tìm cách cản trở để bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Trong ngày Thủy – Hỏa xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng nhiều nỗi buồn hơn. Vợ chồng, đôi lứa thường xảy ra cãi cự do những quan điểm trái ngược. Cả hai đều khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, chẳng ai chịu nhường ai.

Người độc thân vẫn chưa tìm ra cơ hội để cải thiện tình trạng hiện tại. Nguyên nhân có lẽ do chính bản thân bạn. Bạn quá bận rộn với công việc, mải mê kiếm tiền nên không có thời gian để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Thiên Quan xuất hiện trong vận trình ngày thứ 6 của người tuổi Tý cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày 8/7/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dần có một ngày không mấy thuận lợi do tác động từ cục diện Tị Dần Tương Hại. Ngày mai con giáp này bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng hơn hẳn ngày thường. Bạn sẵn sàng gay gắt với đồng nghiệp vì những vấn đề nhỏ nhặt, khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hung tinh này có thể còn khiến vận thế tài lộc của bản mệnh có phần giảm sút do tiểu nhân cạnh tranh, bắt chẹt việc buôn bán. Ngày này, bạn nên cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh tính chuyện đầu tư.

Mộc sinh xuất cho Hỏa cũng khiến tình cảm của những cặp đôi có vẻ hơi nguội lạnh trong thời gian này. Có lẽ hai bạn cần một buổi hẹn hò hoặc chuyến đi ngắn ngày để hâm nóng tình cảm của cả hai.

Hung tinh này có thể còn khiến vận thế tài lộc của bản mệnh có phần giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo