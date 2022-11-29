Cuối ngày mai (30/11), TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, THẦN MAY MẮN ghé thăm, tin vui tới tấp, gia đạo đón hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi hạnh phúc

Tử vi hàng ngày cho biết, Chính Ấn xuất hiện cho thấy tất cả những việc tuổi Dần làm đều nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên cũng như ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Do đó, con giáp này rất có khả năng thăng tiến trong ngày mai.

Hỏa sinh Thổ, bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Họ có thể chính là quý nhân của bạn trong tương lai.

Hỷ thần ở hướng Nam, nếu ngày mai có việc cần ra ngoài, bản mệnh hãy nhớ điều này nhé, may mắn sẽ luôn ở bên, giúp người tuổi Dần gặp gỡ đối tác suôn sẻ, kí kết được những hợp đồng có giá trị cho công ty. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không như ý khiến cho niềm vui trong ngày không được trọn vẹn.

Hỏa sinh Thổ, bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết, cục diện Tị Sửu Bán hợp mang đến cho người tuổi Tị gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Công việc của con giáp này đang tiến triển rất tốt, vì thế, hãy sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống của mình.

Vận trình tài lộc khởi sắc, bản mệnh có thêm khoản thu nhập trong ngày. Công việc thuận lợi, tiền bạc kiếm nhiều tiêu ít, nếu người tuổi Tị có ý định muốn xây dựng sự nghiệp riêng như mở công ty, cửa hàng thì có thể tiến hành, khả năng thành công là khá cao. Nhìn chung sẽ là một ngày tươi vui của con giáp này.

Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp các cặp đôi đang yêu có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa. Đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Dù bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ.

Vận trình tài lộc khởi sắc, bản mệnh có thêm khoản thu nhập trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ 4 ngày 30/11/2022 ngày mai, dưới sự che chở của lục hợp, tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Con giáp này khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Bản mệnh được nhắc nhở cần kiên định hơn, giữ vững lập trường đã định, vững tin vào những gì mình đã lựa chọn. Để làm được điều đó, trước khi quyết định hãy tìm hiểu kĩ càng, tạo niềm tin cho chính bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng thì sao mình có thể khiến cho người khác tin mình.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm ngày càng thăng hoa, cuộc sống của người tuổi này như được đắm chìm vào trong mật ngọt vậy. Chẳng còn những mệt mỏi hay buồn bã như trước vì bản mệnh luôn có một người ở bên quan tâm, chia sẻ.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm ngày càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo