Cuối ngày mai 22/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình gian khó, tiền tài thâm hụt, tình duyên trên bờ rạn nứt, bản mệnh gặp chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 04:47

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 22/7, cục diện mộc khắc thổ, vận trình 3 con giáp này kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 22/7/2022 của tuổi Tý, cục diện Tương Hại xuất hiện dự báo ngày mai có thể không phải là một ngày may mắn của con giáp này. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong các mối quan hệ vì tính khí thất thường của mình. Mối quan hệ với bạn đời, với gia đình có thể chịu ảnh hưởng xấu vì thế.

Còn trong công việc, ngày mai những chú Chuột bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và không giữ được điềm đạm như lúc bình thường. Bạn có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, khó khăn và khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc.

Ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Tý luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. 

Cuối ngày mai 22/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình gian khó, tiền tài thâm hụt, tình duyên trên bờ rạn nứt, bản mệnh gặp chuyện không vui - Ảnh 1
Ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày 22/07/2022, vận trình của Tuổi Dần không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Dần có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm,ngày mai Tuổi Dần có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Dần cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Cuối ngày mai 22/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình gian khó, tiền tài thâm hụt, tình duyên trên bờ rạn nứt, bản mệnh gặp chuyện không vui - Ảnh 2
Về sức khỏe, Tuổi Dần cảm thấy không được tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 5 ngày 22/7/2022, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân. 

Bạn có biết nếu kẻ tiểu nhân rất dễ lựa chọn ngày mai để ra tay, bởi bạn đang quá ương ngạnh không? Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không được lơ là, tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. 

Ngày này chuyện tình cảm của những chú Chuột cũng đang rối ren chẳng kém. Đường tình duyên có phần trắc trở. Người độc thân cứ ngỡ đã tìm thấy tình yêu nhưng tới cuối cùng, những gì bạn cảm nhận được hóa ra chỉ là điều mình ngộ nhận mà thôi.

Cuối ngày mai 22/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình gian khó, tiền tài thâm hụt, tình duyên trên bờ rạn nứt, bản mệnh gặp chuyện không vui - Ảnh 3
Ngày này chuyện tình cảm của những chú Chuột cũng đang rối ren chẳng kém - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ