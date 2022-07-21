Cuối ngày mai 22/7: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình gian khó, tiền tài thâm hụt, tình duyên trên bờ rạn nứt, bản mệnh gặp chuyện không vui

Xem tử vi ngày 22/7/2022 của tuổi Tý, cục diện Tương Hại xuất hiện dự báo ngày mai có thể không phải là một ngày may mắn của con giáp này. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong các mối quan hệ vì tính khí thất thường của mình. Mối quan hệ với bạn đời, với gia đình có thể chịu ảnh hưởng xấu vì thế.

Ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Tý luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Còn trong công việc, ngày mai những chú Chuột bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và không giữ được điềm đạm như lúc bình thường. Bạn có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, khó khăn và khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc.

Ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày 22/07/2022, vận trình của Tuổi Dần không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Dần có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm,ngày mai Tuổi Dần có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Dần cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Về sức khỏe, Tuổi Dần cảm thấy không được tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 5 ngày 22/7/2022, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân.

Bạn có biết nếu kẻ tiểu nhân rất dễ lựa chọn ngày mai để ra tay, bởi bạn đang quá ương ngạnh không? Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không được lơ là, tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Ngày này chuyện tình cảm của những chú Chuột cũng đang rối ren chẳng kém. Đường tình duyên có phần trắc trở. Người độc thân cứ ngỡ đã tìm thấy tình yêu nhưng tới cuối cùng, những gì bạn cảm nhận được hóa ra chỉ là điều mình ngộ nhận mà thôi.

Ngày này chuyện tình cảm của những chú Chuột cũng đang rối ren chẳng kém - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo