Cuối ngày hôm nay 5/7: Những con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo tiền của hao mất, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính bất ổn, tình duyên lao dốc

Cục diện Tương Hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi Tỵ. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình.

Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người.

Cục diện Tương Hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi thứ 3 ngày 5/7/2022 cho biết, Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Dần dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, đưa ra những quyết định sai lầm.

Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn cũng nên quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Đừng để những suy nghĩ võ đoán của mình gây ra ấn tượng sai lệch về sự việc.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Nguy là ngày xấu để làm mọi việc, đặc biệt là các việc trọng đại. Vì vậy, nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc này ngay hôm nay, bạn có thể hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Dần dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn. Thương Quan gây họa khiến những nỗ lực và công sức của con giáp này gần như đều đổ sông đổ biển. Bản mệnh có xu hướng buông xuôi tất cả vì mọi thứ không đi đúng hướng mong muốn.

Thứ 3 này, Kim khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Khi mâu thuẫn nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Bạn cần tránh nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến tình cảm đôi bên dần rạn nứt.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo