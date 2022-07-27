Cuối ngày hôm nay 27/7: 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện Mộc khắc Hỏa, 'ngồi không' họa cũng rơi xuống đầu, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 27/7 diễn ra gặp nhiều rắc rối, xui xẻo. Người tuổi này không nên tự tin quá mức khi làm việc nếu không muốn bị người khác xa lánh. Ngoài ra, cách làm việc của bản mệnh dường như chưa được làm tốt lắm khi làm việc với đồng nghiệp.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy tình hình sức khỏe giảm sút, nếu bạn có biểu hiện nào bất thường thì nên gọi để hỏi bác sĩ, đừng có chủ quan nhé. Hãy cố gắng gia tăng sức đề kháng của cơ thể bằng việc ăn đồ nóng, đồ nhiều vitamin C bạn nhé.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà giảm xuống. Kiếp Tài xuất hiện khiến con giáp này bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy tình hình sức khỏe giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 27/7 diễn ra không được thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này thường có xu hướng tự tin thái quá trong công việc nên thường không chịu lắng nghe hay tiếp tục góp ý từ người nào hết.

Tài lộc: Vận trình tài lộc lúc tăng, lúc giảm. Con giáp này nên tránh tiêu xài hoang phí nếu không muốn mất tiền mất bạc.

Chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Hãy lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là, không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều rắc rối.

Bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi, thay đổi góc độ đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc đơn giản hơn nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém may mắn. Các cặp đôi đã kết hôn có thể gặp phải những xung đột, mâu thuẫn trong quá trình chung sống do có Ngũ hành xung khắc.

Tuổi Hợi chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo