Cuối ngày hôm nay 23/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THỰC THẦN dẫn đường, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, vận trình gặp nhiều may mắn, tình duyên nhiều biến chuyển tích cực

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 03:35

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình không gì khó, công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, may mắn bám gót, bản mệnh xua đuổi vận đen hôm qua.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày 23/9/2022 nhận thấy, cục diện Tị Sửu Bán Hợp sẽ giúp cho người tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trên con đường tìm đến công danh. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp cho bạn rất nhiều trong công việc. Dù có khó khăn thử thách bạn cũng có thể nhanh chóng vượt qua với những sự trợ giúp từ mọi người xung quanh.

Người theo lĩnh vực kinh doanh thì có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Tài năng đó khiến ai cũng phải nể phục. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng tin rằng với trí tuệ và ý chí đó, chắc chắn con giáp này sẽ vượt qua và đạt được thành công.

Hỏa sinh Thổ, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, hãy sẵn sàng để về chung một nhà đi thôi.  

Cuối ngày hôm nay 23/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THỰC THẦN dẫn đường, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, vận trình gặp nhiều may mắn, tình duyên nhiều biến chuyển tích cực - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 23/9/2022, tuổi Dậu nhờ quý nhân tam hợp soi đường chỉ lối nên đường công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi vô cùng. Con giáp này không phải tốn quá nhiều công sức và thời gian mà vẫn hoàn thành được đúng như kế hoạch trước đó. Nhìn chung mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ.

Ngày mới hôm nay tuổi Dậu còn kiếm tiền dễ dàng, nhất là người kinh doanh buôn bán. Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, bản mệnh hãy cố gắng để không bỏ lỡ. Con giáp này cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, để không mất mát tiền của một cách vô ích.

Đường tình duyên trong ngày có điềm báo tốt lành. Vận đào hoa của bản mệnh khởi sắc rực rỡ, nhân duyên nở rộ, người tuổi Dậu còn độc thân nhận được sự yêu mến từ người khác phái, đây là cơ hội tốt để con giáp này thay đổi tình trạng quan hệ lâu ngày nếu biết nắm bắt thời cơ.

Cuối ngày hôm nay 23/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THỰC THẦN dẫn đường, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, vận trình gặp nhiều may mắn, tình duyên nhiều biến chuyển tích cực - Ảnh 2
Đường tình duyên trong ngày có điềm báo tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này có bước tiến mới. Nhờ có quý nhân dẫn dắt, chỉ bảo tận tình nên công việc diễn ra khá trôi chảy, tinh thần trách nhiệm không cho phép bản mệnh mệt mỏi, buông xuôi mà luôn phải cố gắng hết mình. Cuối cùng cũng đạt được thành quả xứng đáng.

May mắn hơn có Chính Quan ở bên giúp cho bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Bạn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự tập trung cao độ thì sớm muộn sự nghiệp cũng sẽ nở hoa kết trái thôi. Đừng vì nóng vội mà đưa ra những lựa chọn sai lầm nhé. 

Ngày Mộc sinh Hỏa, các cặp đôi sau chuỗi ngày mâu thuẫn triền miên đã có thể phá vỡ bức tường ngăn cách, cùng nhau hóa giải mọi hiểu lầm xung đột. Cả hai đã học được cách lắng nghe và chia sẻ, từ đó biết yêu thương và trân trọng nhau hơn. 

Cuối ngày hôm nay 23/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THỰC THẦN dẫn đường, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, vận trình gặp nhiều may mắn, tình duyên nhiều biến chuyển tích cực - Ảnh 3
May mắn hơn có Chính Quan ở bên giúp cho bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 33 ngày tới: Chúc mừng 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, cơ hội trong tay, biết nắm bắt vận trình một bước chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, đời sống nhiều cải thiện, tình duyên gắn kết, hài hòa

Tử vi 33 ngày tới: Chúc mừng 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, cơ hội trong tay, biết nắm bắt vận trình một bước chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, đời sống nhiều cải thiện, tình duyên gắn kết, hài hòa

Tử vi 33 ngày tới, 3 con giáp này được dự đoán suôn sẻ đủ đường, cơ hội trong tay, biết nắm bắt vận trình một bước lên hương, đời sống nhiều cải thiện.

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