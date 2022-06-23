Cuối ngày hôm nay 23/6: Cục diện Hỏa khắc Mộc, những con giáp này vận trình kém hanh thông, họa từ đâu rơi xuống đầu, tiền hao của mất, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Đây là một ngày vận trình kém sắc với người tuổi Sửu. Bản mệnh sẽ trải qua không ít chuyện muộn phiền, dễ gặp khúc mắc với các mối quan hệ xã giao của mình. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp ngày mất dần sự hài hòa. Đôi bên bằng mặt không bằng lòng khiến việc hợp tác trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tình duyên không suôn sẻ, giữa bạn và người yêu có hiểu lầm. Nếu không giải quyết sớm, mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng.

Trong một ngày không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Trâu cũng không được khả quan. Bạn chẳng những không thu được lợi lộc từ công việc mà thậm chí còn phải bù đắp thêm tiền để giải quyết hậu quả do chính mình gây ra. Vì thế bản mệnh không nên tiến hành việc mới, chỉ cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao trước đó để hạn chế tối đa rủi ro.

Trong một ngày không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Trâu cũng không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi ngày 22/6/2022, chuyện tình cảm tuổi Tý không biết đúng sai lúc nào nên cũng chỉ biết trách móc đối phương. Trong công việc tuổi Tý luôn cho rằng mình được nhiều người coi trọng nhưng thực tế không phải như vậy. Tình hình tài chính ổn định nhưng bạn lại làm cho điều đó xấu đi.

Tuổi Tý nên chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của mình. Điềm báo tiểu nhân rình rập, cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn khó mà được yên ổn. Trong công việc, dù thận trọng tới mấy bạn cũng không thể lường hết khó khăn cũng như các mánh khóe mà người khác áp dụng nên mọi chuyện đang trục trặc hơn bạn tưởng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia cũng không mấy hòa hợp do đôi bên có những quan điểm không thống nhất. Có thể chính vì nguyên nhân này mà đôi bên đang dần trở nên xa cách, thậm chí không muốn cố gắng thấu hiểu nhau nữa.

Tuổi Tý nên chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình ngày mai của người tuổi Dậu khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều với bạn. Hung tinh này cảnh báo cho con giáp này thận trọng hơn khi làm việc, chú ý lời ăn tiếng nói kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng mà gặp tai họa.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình không quá tốt đẹp. Hai bên có thể xảy ra hiểu lầm vào ngày mai. Đừng vội nóng giận mà hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những khúc mắc không đáng có.

Công việc, dễ mắc phải một số sai lầm rất đơn giản. Bạn cần tập trung vào công việc, đừng lúc nào cũng làm chiếu lệ.

Vận trình ngày mai của người tuổi Dậu khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều với bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo