Cuối ngày hôm nay 21/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này lành ít dữ nhiều, vận trình trắc trở, tài chính thâm hụt, tình duyên rạn nứt

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất lợi. Tử vi khuyên con giáp này nên thay đổi tính độc đoán của mình nếu không muốn đẩy không khí làm việc trở nên căng thẳng. Có những thứ không cần phải nói quá nhiều mà hành động mới là phương án cần được ưu tiên.

Vận trình tình cảm có nhiều xáo trộn. Tử vi khuyên con giáp này nên cân bằng tốt giữa cảm xúc và lý trí, không để cái tôi lấn át cả nửa kia. Cùng san sẻ vui buồn, những câu chuyện trong ngày để giữa hai người không còn bất cứ khoảng cách nào.

Vận trình tài lộc không quá khả quan đòi hỏi bản mệnh phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học. Sức khỏe hôm nay có hiện tượng khí sẽ tích tụ lại trong ruột và dạ dày khiến cho mọi người cảm thấy tức bụng và khó chịu.

Vận trình tài lộc không quá khả quan đòi hỏi bản mệnh phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả, nhiều cản trở, rắc rối cho người tuổi này trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người làm kinh doanh cần tránh ký kết hợp đồng hay tìm đối tác trong thời điểm này.

Vận trình tài lộc không sáng. Do đó, người tuổi Tuất cần tránh nóng vội tiến hành đầu tư hay cho vay mượn.

Tử vi tuổi Dậu thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý nhiều hơn đến hệ Tỳ Vị, giúp cân bằng lục phủ ngũ tạng, bạn cần chú ý đến Môi. Những người có tỳ vị yếu, môi thường tái, không có màu hồng, rất khô, dễ bị lột da, nứt môi.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả, nhiều cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tử vi chỉ ra điềm báo sẽ có mâu thuẫn, tranh chấp trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Đôi bên cần cố gắng giữ bình tĩnh, giải quyết trong ôn hoà nếu không thì sẽ khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng.

Vận trình tài lộc đi xuống. Tuổi Ngọ hào phóng và sẵn sàng là người rút “hầu bao” cho các cuộc tụ tập nên chẳng mấy chốc túi tiền đã cạn.

Vận trình tình cảm cũng chẳng khá hơn. Cái tôi lớn nên những người này không muốn mình trở nên “lép vế” trong mối quan hệ tình cảm. Chính điều đó đã tạo nên cảm giác thiếu tôn trọng cho nửa kia của mình.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo