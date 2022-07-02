Cuối ngày hôm nay 2/7: Những con giáp này phúc khí đủ đầy, tài lộc thăng tiến, vận trình tươi sáng, thu nhập khởi sắc trông thấy, tình cảm cực kì tốt đẹp

Ngày Mùi Mão tam hợp mang đến vận trình hanh thông, thuận lợi cho người tuổi Mùi. Nhất là phương diện tình cảm có nhiều điểm mới. Dù độc thân hay đã có đôi có cặp thì bạn cũng đều cảm nhận được hạnh phúc đến từ những cử chỉ và sự quan tâm chân thành.

Việc đơn giản nhất vào lúc này bạn có thể bắt đầu chính là dọn dẹp chỗ làm việc, nhà cửa, trang trí lại nơi mình sống và làm việc để tạo hứng khởi. Ngoài ra cũng có thể bắt tay vào học một bộ môn mới hoặc theo đuổi một niềm đam mê ngoài công việc để tận hưởng cuộc sống theo cách khác.

Các phương diện còn lại như công việc sự nghiệp khá trôi chảy, tài lộc và sức khỏe cũng không có điểm gì phải chê trách. Tuy nhiên mọi việc diễn ra đều đều cũng khiến một số người cảm thấy hơi nhàm chán, trong lòng sục sôi ý định muốn thay đổi không khí hoặc làm mới bản thân.

Các phương diện còn lại như công việc sự nghiệp khá trôi chảy, tài lộc và sức khỏe cũng không có điểm gì phải chê trách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, vận trình tuổi Mão hanh thông, rộng mở, bạn làm việc với tinh thần hăng hái, tràn đầy năng lượng và có nhiều quyết định quan trọng. Mặc dù công việc có bận rộn hơn thường ngày nhưng bạn vẫn chẳng nề hà, hắng hái làm việc nên hiệu quả gấp đôi gấp ba người khác.

Vận trình tình cảm khá vượng, những người tuổi Mão độc thân có cơ hội tìm được đối phương của mình ngay lần đầu gặp mặt. Có thể nói "tình yêu sét đánh" sẽ đến với người tuổi Mão hôm nay.

Tài vận của bạn có dấu hiệu tăng tiến, bạn chi tiêu tiết kiệm lại khéo vun vén nên để dành được một khoản cho riêng mình. Nếu có ý định đầu tư vào một dự án khác thì nên tìm hiểu rõ ràng trước khi đổ tiền vào đó nhé.

Vận trình tình cảm khá vượng, những người tuổi Mão độc thân có cơ hội tìm được đối phương của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc trong ngày thứ 7 của tuổi Tuất có người giúp đỡ nên ít bận rộn và vất vả hơn hẳn. Mọi nhiệm vụ được giao bạn đều hoàn thành khá ổn, kết quả khả quan. Buổi chiều có thể yên tâm nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ mà không lo lắng có việc đột xuất xảy ra.

Hôm nay con giáp này có sự tự tin, năng động và bản lĩnh kiếm tiền tốt hơn mọi ngày. Điều này thích hợp với những người có nghề tay trái hoặc làm thêm việc bên ngoài sẽ giúp bản mệnh kiếm thêm thu nhập và tích lũy được kinh nghiệm, không bó hẹp mình trong một lĩnh vực nhất định.

Thổ được Hỏa dưỡng, khiến tình duyên không kém phần nổi bật, ngũ hành tương sinh tạo thời cơ cho tuổi Tuất tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Chính sự tình cờ đã đem lại chuyện tình đẹp như mơ, bạn không phải tìm kiếm quá xa xôi mà hãy trân trọng người ở ngay bên cạnh mình.

Thổ được Hỏa dưỡng, khiến tình duyên không kém phần nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo