Cuối ngày hôm nay 19/9: THỰC THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, sự nghiệp bị gáng đường, tài chính nhiều bất ổn

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 04:25

Cuối ngày hôm nay 19/9, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên trên bờ rạn nứt. bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 19/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra gặp ngáng trở. Song, vấn đề xảy ra trong ngày đầu tuần không quá nghiêm nên hãy cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chút biến động. Nguồn thu nhập bất ổn do công việc liên tục gặp rắc rối nên bản mệnh cần phải điều chỉnh lại chế độ chi tiêu hợp lý hơn bao giờ hết

Thủy khắc Hỏa, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng không mấy êm đềm, thậm chí, bạn còn có ý muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Hãy dừng ngay hành động này của mình nếu bạn còn biết trân trọng những điều mình đang có.

Cuối ngày hôm nay 19/9: THỰC THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, sự nghiệp bị gáng đường, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 1
Thủy khắc Hỏa, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng không mấy êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 19/9 tương đối xáo trộn. Việc nhạy cảm quá mức khiến cho người tuổi này khó kiểm soát tốt tâm trạng của mình trong quá trình làm việc nhóm. Từ đó, bản mệnh nói ra những lời khó nghe nên gián tiếp gây ra xích mích với những người làm chung.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Con giáp này phải sớm có kế hoạch quản lý tài chính nếu không muốn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần người khác. 

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà, đó là cách đơn giản nhất để gắn kết tình cảm với mọi người. 

Cuối ngày hôm nay 19/9: THỰC THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, sự nghiệp bị gáng đường, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 2
Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tỵ luôn muốn mọi người nghe theo lời mình, thế nhưng chính bản thân bạn lại là một người khá bảo thủ, không mấy khi chịu nghe lọt tai lời khuyên của ai. Bản tính cứng đầu sẽ khiến bạn rất dễ phạm phải các lỗi sai tai hại trong tương lai. Con giáp này nên hiểu rằng nhiều khi góc nhìn của một người không thể nào toàn diện được, bạn cần phải học cách mở rộng tầm nhìn của mình.

Thủy khắc Hỏa, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng không mấy êm đềm, thậm chí, bạn còn có ý muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Hãy dừng ngay hành động này của mình nếu bạn còn biết trân trọng những điều mình đang có.

Cuối ngày hôm nay 19/9: THỰC THẦN cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, sự nghiệp bị gáng đường, tài chính nhiều bất ổn - Ảnh 3
Thủy khắc Hỏa, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng không mấy êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 18/9: Khổ tận cam lai,3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, tài chính được cải thiện, xui rủi tránh xa, bản mệnh không lo cơm áo gạo tiền, gia đạo ngập hỷ sự, đào hoa thêm vượng sắc

Bước qua ngày hôm nay 18/9: Khổ tận cam lai,3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, tài chính được cải thiện, xui rủi tránh xa, bản mệnh không lo cơm áo gạo tiền, gia đạo ngập hỷ sự, đào hoa thêm vượng sắc

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này may mắn tìm đến, tài lộc chờ trước ngõ, xui rủi tránh xa, vận trình thăng hoa, bản mệnh không còn lo cơm áo gạo tiền.

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