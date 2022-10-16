Cuối ngày hôm nay 16/10/2022: TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh vụt sáng, lộc lá tá lả, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 16/10/2022 hôm nay, tuổi Thân có cơ hội thể hiện tài năng khi được trao trọng trách bất ngờ. Nhờ thế mà con giáp này có thể được tăng lương thăng chức nếu làm tốt. Bản mệnh cũng là một nhân viên chăm chỉ, có chí cầu tiến vì thế luôn rất được lòng cấp trên.

May mắn hơn là Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Công việc hiện tại tương đối ổn định. Con giáp này phải nhớ kiên cường vì mục tiêu của mình mà phấn đấu đến cùng. Hôm nay tuổi Thân cũng nên đề phòng và kiếm chế cá tính của mình. Thái độ ngạo mạn, chủ quan khinh địch có thể khiến bản mệnh gặp rắc rối khi quá tự tin về bản thân.

May mắn hơn là Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho Chủ Nhật 16/10/2022, theo đó thì đường sự nghiệp của Tuổi Mùi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Mùi không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận đào hoa cũng nở rộ, tuổi Ngọ có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới, nhất là nữ giới. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình yêu đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, thậm chí những người yêu lâu cũng có thể bàn chuyện trăm năm được rồi.

Vận đào hoa cũng nở rộ, tuổi Ngọ có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày có Tam Hợp Thái Tuế che chở, người tuổi Ngọ biết cách để khiến công việc của mình trở nên suôn sẻ và “dễ thở” hơn bao giờ hết. Bạn có trí thông minh tuyệt đỉnh, cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn.

Chính Tài cũng đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính dư dả. Ngày này, bạn có thể có thêm hợp đồng mới hay triển khai hạng mục đầu tư riêng thu về được một khoản khá. Vận may đang tới nhưng vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới lạ, tham khảo thị trường kỹ càng sẽ giúp giảm bớt rủi ro.

Chính Tài cũng đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính dư dả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo