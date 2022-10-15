Cuối ngày hôm nay 15/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón phước lành, tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông, quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng suôn sẻ, như ý

Tử vi ngày mới Chính Quan tương trợ, người tuổi Tị theo con đường sự nghiệp hoặc học hành, nghiên cứu sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào trong ngày hôm nay. Vốn kiến thức phong phú giúp bạn trở thành một người đầy bản lĩnh khi đối diện với khó khăn, thách thức.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng các mối quan hệ đấy.

Tuổi Tỵ nhờ được Chính Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc khá hanh thông. Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì hôm nay sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Nhờ cách cư xử lại lịch thiệp hợp lòng người nên vận sự nghiệp của tuổi Mùi rất tốt. Tình hình công việc xoay chuyển có vẻ bận rộn nhưng đừng vì thế mà oán than hay đem lòng thù hận. Nó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Tình cảm: nhờ có Thực Thần tọa mạng, hôm nay con giáp này sẽ dốc toàn tâm toàn lực thể hiện tình yêu của mình với đối phương. Cả hai sẽ có một ngày hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Bạn không chỉ coi trọng chất lượng cuộc sống mà còn chú ý đến cả cảm xúc lãng mạn trong đó. Nên những người này có thể tạo ra không khí gia đình hòa thuận, ấm áp.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự tán thưởng của mọi người xung quanh. Bạn có thể tiếp tục đặt ra những đích đến cao xa hơn nữa cho bản thân và dần dần chinh phục.

Những người đã lập gia đình có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn tin tưởng và bao dung cho nhau, ngay cả khi người ngoài có những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn cho rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố căn bản nếu muốn duy trì hôn nhân.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể có thiện cảm với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu còn chưa kết hôn nhưng tình cảm đã chín muồi, hai người có thể nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn.

Hôm nay dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo