Cuối ngày hôm nay (13/10/2025), Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 12/10/2025 03:35

Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cả năm thịnh vượng. Bên cạnh đó, cũng trong tuần mới này họ sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới, theo đó thì tài vận cũng thăng hoa bất ngờ. Vận trình tài lộc có cơ hội “phát tài phát lộc” trong thời gian này vì được Thiên Đức trợ mệnh.

Về vận trình tình cảm của con giáp may mắn này, người người độc thân sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp. Với những người đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt, bạn còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn.

 

Cuối ngày hôm nay (13/10/2025), Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, cuộc sống của bạn sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Chưa kể, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay. Bên cạnh đó, sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, đối tác cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp, chính vì vậy mà bạn có thể kì vọng nhiều hơn vào các khoản tiền lãi, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Có vẻ như khi quen người ấy, bạn được học hỏi thêm nhiều điều mới, thú vị trong tuần này. Chính vì điều này, bạn và người ấy càng ngày có cảm giác gắn kết và yêu thương nhiều hơn. Người độc thân cơ hội tìm thấy được người mình thích trong một cuộc họp mặt đầu năm.

 

Cuối ngày hôm nay (13/10/2025), Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi may mắn được quý nhân giúp đỡ trong thời gian tới đây. Bạn nhận được nhiều cơ hội trong công việc cũng như cuộc sống. Những người làm công ăn lương có thể nhận thêm dự án mới. Trong khi những người làm kinh doanh cũng có cơ hội chốt được đơn hàng.

Đồng thời, con giáp này còn có vận đào hoa đỏ thắm. Những người còn độc thân thì sau nhiều lần long đong, lận đận cũng thoát ế thành công. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp cũng có thêm thời gian để đi du lịch, hẹn hò, vun đắp tình cảm.

 

Cuối ngày hôm nay (13/10/2025), Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay (12/10/2025),Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (12/10/2025),Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 13/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 13/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện thi thể dưới đập ở Đà Nẵng: Nghi nạn nhân bị dìm, lưng đeo ba lô chứa tảng đá 20kg

Phát hiện thi thể dưới đập ở Đà Nẵng: Nghi nạn nhân bị dìm, lưng đeo ba lô chứa tảng đá 20kg

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời giàu sang, tài vận hanh thông, may mắn vây quanh

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời giàu sang, tài vận hanh thông, may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Em trai Hoài Linh ra thông báo khẩn, tiết lộ sức khỏe anh trai trái ngược với MXH

Em trai Hoài Linh ra thông báo khẩn, tiết lộ sức khỏe anh trai trái ngược với MXH

Hậu trường 1 giờ 47 phút trước
Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Dân bỏ nhà chạy lụt, 4 anh em họ chèo thuyền trộm hàng loạt ti vi, tủ lạnh, điều hoà…

Dân bỏ nhà chạy lụt, 4 anh em họ chèo thuyền trộm hàng loạt ti vi, tủ lạnh, điều hoà…

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Sau hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/10/2025), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/10/2025), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (13/10/2025), Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Cuối ngày hôm nay (13/10/2025), Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa, Hà Nội

Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa, Hà Nội

Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 5 người tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi

Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 5 người tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi

Cho thanh niên đi nhờ xe, người phụ nữ bị xâm hại rồi sát hại

Cho thanh niên đi nhờ xe, người phụ nữ bị xâm hại rồi sát hại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Hai 13/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 13/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời giàu sang, tài vận hanh thông, may mắn vây quanh

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời giàu sang, tài vận hanh thông, may mắn vây quanh

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Sau hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Sau hôm nay, Chủ Nhật 12/10/2025, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/10/2025), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/10/2025), Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Qua đêm nay, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời