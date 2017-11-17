Nếu ngón áp út của bạn có độ dài này thì bạn rất có sức hút với người khác. Bạn có bề ngoài rất hòa đồng, vui vẻ nhưng khó an lòng. Trong chuyện tình cảm bạn cũng thế nhưng lại rất mạnh mẽ, do đó mà chuyện gì cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Trong tình yêu, bạn yêu rất hết lòng nhưng đến khi đủ vững vàng bạn mới tìm được bến đỗ phù hợp cho mình.

Bạn có đam mê và năng lực nhưng không giỏi giao tiếp nên sự nghiệp có phần khó khăn. Nhưng chỉ cần bạn biết thể hiện suy nghĩ của mình thì luôn có thể thành công rực rỡ.

Ngón út dài hơn 2 đốt ngón áp út

Bạn là người luôn sống là mình, rất riêng biệt và có đôi lúc hơi cố chấp. Bạn yêu những gì thuộc về mình, vì vậy mà có cá tính độc đáo, sống hướng ngoại. Và hơn hết, bạn là người kiên định, luôn muốn giúp đỡ người khác. Nhưng đôi khi sự lương thiện của bạn lại bị hiểu lầm.

Dù sự nghiệp của bạn thành công không ít nhưng bạn lại có không nhiều bạn chí cốt, đồng nghiệp tốt.

Trong tình duyên, bạn không phải là người chủ động. Một khi đã yêu, bạn sẽ yêu hết mình, chăm lo từng chút cho đối phương. Nhưng chỉ cần bị bội bạc, bạn nhẫn tâm và tuyệt tình không ai bằng. Vì luôn có suy nghĩ nghi ngờ, đa nghi nên sẽ có lúc bạn sống tiêu cực và không được thoải mái, vui vẻ. Do đó, hãy bớt những nghi ngờ không đáng có và cố gắng vun đắp cho tình cảm nhé!

Ngón út ngắn hơn 2 đốt ngón áp út

Bạn là người sống lương thiện, thích cuộc sống ổn định, luôn cố gắng hòa hợp với mọi người. Bạn sống hướng nội nhưng luôn rất sâu sắc. Bạn luôn cố gắng đơn giản mọi chuyện, không muốn gây mâu thuẫn với ai. Trong tình cảm, bạn là người một lòng một dạ, thích lãng mạn và luôn cố gắng vì đối phương.

Bạn thường kì vọng rất nhiều vào người bạn tin tưởng. Đến khi không như mong muốn, bạn sẽ bày tỏ sự thất vọng rất rõ ràng.

Dù vậy, bạn lại có khi rất cố chấp đến bất chấp, không chịu biết đúng sai. Nếu bạn có thể cải thiện điểm này ở mình thì sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn không đáng có.

Trong sự nghiệp, bạn không có nhiều tham vọng, vì bạn mong muốn cuộc sống gia đình hơn hết. Bạn không quá quan trọng tiền tài hay địa vị, đủ trang trải cuộc sống là được. Nhưng bạn không là người thích dựa dẫm, luôn rất độc lập và tự chủ trong cuộc sống.

Ngón út có nốt ruồi

Nếu bạn có nốt ruồi đen ở ngón áp út thì đây là dấu hiệu tình duyên khó khăn. Dù vậy, nếu là nốt ruồi son thì bạn có tình duyên rất bất ngờ, cực kì hạnh phúc và lãng mạn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.