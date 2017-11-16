Đây là những con giáp có tình duyên không mấy suôn sẻ, hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ trong năm 2018.

Tuổi Thìn

Trong năm Mậu Tuất này, người tuổi Thìn dù tiền tài không thiếu nhưng họ cũng phải chi tiêu nhiều. Trong năm này, họ nên tránh mâu thuẫn với người lớn tuổi trong gia đình. Người mắc bệnh tim cũng nên chú trọng sức khỏe, đừng đi xa. Đây là năm thuận lợi để con giáp này làm việc đại sự.

Sự nghiệp: Ngoại giao trong năm nay không mấy tốt, đừng chia bè phái mà dễ gây tranh cãi trong công việc. Hãy khiêm nhường, biết trước sau và luôn hòa nhã với mọi người. Cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, dễ gây bất thành trong công việc.

Tình duyên: Nếu đã kết hôn rồi thì vợ chồng hay bất hòa. Nhưng nhớ có Nguyệt Không lâm môn mà chuyện gì cũng hóa lành. Chỉ cần vợ chồng gặp chuyện thì nên giãi bày cùng nhau là được.

Tuổi Thân

Sự nghiệp không tốt mấy, tránh chuyển việc. Trong năm 2018 này, con giáp này sẽ phải đi nhiều, sự nghiệp khó có bước tiến, có đầu tư gì cũng nên từ tốn. Đây cũng là năm họ có quý nhân là người nhỏ tuổi giúp sức. Từ đó mà công việc cũng ổn định hơn. Họ nên sáng tạo hơn trong cả công việc và cuộc sống.

Tình duyên với ai chưa có gia đình thì dễ đổ vỡ. Do đó, hãy cố gắng vun đắp nhiều hơn nhé!

Tuổi Tuất

2018 là năm con giáp này dễ gặp vấp váp trong sự nghiệp, nhất là ai tự kinh doanh. Và ai đang làm cùng lúc 2 việc thì nên chỉ nên giữ 1 việc. Đây cũng là năm họ dễ mắc bệnh, nhất là bệnh sỏi thận phải giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Cũng nên chú ý đi lại, tránh tai nạn không hay.

Tình duyên của người tuổi Tuất trong năm nay khá bất ổn. Họ nên tránh mâu thuẫn, vì dễ có cái kết không vui. Người có gia đình rồi thì nên nhường nhịn nhau nhiều hơn, tránh hôn nhân thất bại.

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