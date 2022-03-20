Con giáp XUI XẺO gặp RẮC RỐI trong chuyện tiền nong, tài chính HAO HỤT, túi tiền ngày CÀNG VƠI trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 21:57

Cùng điểm xem những gương mặt dưới đây nhé!

Tuổi Mão

Tử vi chỉ ra rằng, trong 3 tháng tới, bạn là con giáp gặp rắc rối tình và tiền đấy, nên dù bản mệnh có muốn tránh cũng không thể nào không đối mặt. Lúc này bạn có bực mình hay tức giận cũng chẳng ích gì vì "con nợ" vẫn mãi chây ì như thế.

Thường là con giáp này cho người thân vay để hỗ trợ họ trong lúc khó khăn, nhưng đến khi bạn hỏi về số tiền đó thì họ mãi không chịu trả, thậm chí dù bạn kiên trì đòi lại số tiền của mình lần này tới lần khác nhưng đối phương vẫn viện mọi lý do để không phải trả cho bạn.

Khi là họ ốm, khi con họ đau, phải đóng tiền học,... quá nhiều lý do mà bạn chẳng muốn nghe vì bạn biết rằng chúng chỉ nhằm trì hoãn kế hoạch trả nợ cho bạn mà thôi.

Con giáp XUI XẺO gặp RẮC RỐI trong chuyện tiền nong, tài chính HAO HỤT, túi tiền ngày CÀNG VƠI trong 3 tháng tới - Ảnh 1

Tuổi Mão là con giáp gặp rắc rối tình và tiền đấy, nên dù bản mệnh có muốn tránh cũng không thể nào không đối mặt. 

Ngoài ra, lời khuyên cho người tuổi Mão khi tiến hành các giao dịch tài chính trong thời gian này cũng nên lưu ý phải có thêm người bên cạnh để kiểm tra lại giúp bạn mọi thứ trước đã, xem đã ổn thỏa hay chưa, có nhầm lẫn gì không. 

Nếu có ý định đầu tư vào lĩnh vực mới thì đừng chỉ nghe lời đối phương mà chính bạn cũng phải là người dành thời gian, công sức tìm hiểu, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kiếm tiền mà dễ dàng tới mức bạn chẳng cần biết gì, chỉ cần nhờ người khác là được thì chắc ai cũng giàu có, sung sướng rồi bạn nhé.

Hơn nữa, niềm tin cũng phải cần có sơ sở trên sự hiểu biết của bạn, nếu tin không đúng nơi đúng chỗ thì chỉ có bản thân mình là người chịu thiệt mà thôi.

Tuổi Tý

Nhìn bề ngoài, người tuổi Tý có vẻ không mấy quan tâm đến tiền bạc, nhất là những chuyện liên quan đến tiền thì họ chẳng bao giờ có mặt. Nhưng thực ra, họ rất yêu tiền và có bản năng ham muốn tiền bạc. Để kiếm nhiều tiền hơn, đôi khi Tý thà làm mất lòng người khác hoặc bỏ qua cảm xúc của mình còn hơn là nghèo nàn, thiếu tiền. 

Người tuổi Tý thông minh, siêng năng và năng động, có óc quan sát tốt, có khả năng ứng biến linh hoạt, dù có chuyện gì xảy ra họ cũng có thể tự mình giải quyết và đối phó với sự khéo léo của mình.

Người tuổi Tý dễ gặp rắc rối về tiền bạc. Tý có tính cách tốt và thân thiện với mọi người, nhưng một khi đã dính vào chuyện kinh tế và dính dáng đến tiền bạc, họ sẽ trở nên rất phi lý trí, vô tâm, thậm chí còn làm được những việc khó tin ngoài sức tưởng tượng của bạn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải phân minh rõ ràng trong chuyện tình cảm và tiền bạc, nhất là khi bạn có khả năng kinh tế hơn những người khác thì mọi người xung quanh sẽ có xu hướng cố tình tỏ ra thân thiết để chơ cơ hội lợi dụng sự cả tin, dễ dãi của bạn. Chuyện tình cảm và tiền bạc đều là những chuyện tế nhị, tốt hơn hết là không nên để hai vấn đề này "nhập nhèm" với nhau. Với một số người bạn hay mượn từ 100 nghìn - 200 nghìn bản mệnh thường không muốn "đòi nợ" và do thân thiết nên bạn hay ngại, việc này tùy tâm con nợ có muốn trả cho bạn hay không mà thôi. 

Con giáp XUI XẺO gặp RẮC RỐI trong chuyện tiền nong, tài chính HAO HỤT, túi tiền ngày CÀNG VƠI trong 3 tháng tới - Ảnh 2

Người tuổi Thân phải phân minh rõ ràng trong chuyện tình cảm và tiền bạc.

Có thể là món tiền quá ít ỏi để bạn có thể lò dò đi theo đòi, nhưng đó là ngọn lửa nhen nhóm làm hỏng mối quan hệ của cả hai. Vì vậy, nếu như người mượn không cảm thấy ngại vì "mượn mà quên trả" thì bạn cứ thẳng thắn nhắc tới khoản nợ của họ.

Đừng quá thoải mái với những khoản lẻ tẻ rồi cho vay linh tinh, để khi cộng gộp lại thì con số cũng thường không nhỏ. Thường xuyên cộng lại để nhắc chừng "con nợ" hoặc yêu cầu họ trả từng khoản nhỏ một nhé.

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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