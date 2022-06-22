Con giáp nữ nào mang mệnh Vượng Phu, phải tu 7 kiếp mới lấy được nàng về dinh?

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 21:43

Không những tài hoa xinh đẹp, các con giáp nữ này còn mang lại tài lộc cho chồng. Cùng đón xem là con giáp nữ nào nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn hiền lành, bao dung. Con giáp này chịu thương chịu khó, sống ngay thẳng và không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Phụ nữ tuổi Mão có phúc khí hơn người. Trong cuộc sống, họ cũng dễ gặp quý nhân phù trợ.

Sau khi về nhà chồng, tuổi Mão một lòng một dạ giúp chồng gây dựng cơ nghiệp. Với sự giúp đỡ của tuổi Mão, chồng họ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Có thể nói, đàn ông lấy được người vợ tuổi Mão là hưởng trọn may mắn, phước đức trời ban.

Tuổi Ngọ

Những cô gái tuổi Ngọ có sự cố gắng kiên trì mà chẳng mấy ai có được. Trong năm 2022 này tính cách đó càng cho nàng được thêm nhiều điều đáng quý. Nếu chồng là người do dự hay khó quyết, cô ấy sẽ là người kiễn nhẫn ở bên giúp đỡ rất nhiều.

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Vận may của năm Dậu này cho nàng chẳng hề ít nên sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho chồng.

Sau khi kết hôn, không chỉ phụ nữ tuổi Ngọ ngày càng may mắn mà tài vận của chồng cũng phất lên theo. Cuộc sống của phụ nữ tuổi Ngọ sau khi có gia đình sẽ ngày càng viên mãn, chồng yêu chiều và khiến mọi người ngưỡng mộ.

Không những vậy, đây cũng là con giáp giỏi quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái nên cưới được phụ nữ tuổi Ngọ, đàn ông sẽ ngày càng có cơ hội tập trung, phát triển sự nghiệp, kiếm tiền ngày một nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi vốn nhân hậu, đoan trang, lạc quan trước mọi tình huống trong cuộc đời. Nhờ vậy, họ luôn giải quyết nhanh gọn, thấu tình đạt lý với mọi tình huống và được càng nhiều người yêu mến.

Tuổi trẻ đã trọn vẹn như thế, sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi còn tỏa sáng nhiều hơn nữa. Họ sẽ trở thành vật báu của gia đình, lan tỏa phúc lộc tới chồng con, giúp người thân gây dựng sự nghiệp. Càng về sau, phụ nữ tuổi Hợi càng may mắn, viên mãn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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