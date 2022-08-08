Con giáp nào vận trình xuống sắc tháng 8 dương lịch này?

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 15:04

Các con giáp dưới đây xuống sắc nghiêm trọng vào tháng 8 dương lịch này.

Tuổi Dần 

Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian.

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Tháng này người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch.

Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Tính tình nóng nảy của bản mệnh trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt các mối quan hệ bao gồm cả với người thân hay với một nửa của mình. Có thể con giáp tuổi Dần cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận, thế nhưng nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó sửa đổi.

Ngoài ra, tháng mới không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì, điều bạn cần cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân.

Tuổi Tý

Bước vào tháng 8 tuổi tý bắt đầu đối đầu với các khó khăn của mình, từ công việc cho đến các vấn đề về tình cảm hay gia đình, tuổi tý có hàng trăm công việc phải lo, để có thể vượt qua thời ian khó khăn này.

Hơn nữa, tuổi Tý còn dễ bị tiểu nhân quấy phá, khiến công việc khó bề suôn sẻ, gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuổi Tý có thể bị đồng nghiệp chơi xấu mà không hề hay biết, thế nên tuổi Tý cần cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình.

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Đối với công việc của tuổi tý, phải thận trọng trước những đối tác về công việc của minh, họ sẽ luôn nói những lời hay ý tốt cho bạn nhưng bên trong họ đang lừa dối hay có ý đồ xấu với bạn.

Mặc dù là một người sống tình cảm nhưng tuổi Tý cần tỉnh táo trong các mối quan hệ, tránh đặt niềm tin nhầm chỗ để rồi chuốc lấy khổ đau. Nếu còn độc thân, tuổi Tý có thể gặp được ý trung nhân trong tháng này. Tuy nhiên, mọi thứ nên diễn ra từ từ, tránh vồ vập kẻo “tình nhanh đến cũng nhanh đi”.

Về gia đình thì các người đã có gia đình thì các tuổi tý hãy chú ý tới các lời ăn tiếng nói của mình, để chánh xảy ra xích mích hiểu lầm. Nên chú ý đến từng chi tiết nhỏ của mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cần chú ý thay đổi thái độ làm việc, dù bạn tài giỏi đến đâu thì quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ và cẩn trọng. Có như vậy, bạn mới tránh được những sai sót không đáng có, lại có cơ hội được cấp trên để ý và giúp đỡ, họ cũng sẽ cảm thấy hài lòng, yên tâm hơn khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn.

Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ ngoài. Khái niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” quá cũ rồi, bây giờ bạn cần tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia đấy.

Những cặp đôi trong tháng này nên gia tăng thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân vì đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của cả hai. Càng trưởng thành bạn sẽ càng nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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