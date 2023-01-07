Con giáp nào trúng số độc đắc trong 15 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần?

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 00:46

Đúng 15 ngày cuối cùng của năm 2022, các con giáp sau may mắn đổi đời nhờ trúng số độc đắc, đời sang trang ngoạn mục vào năm 2023. Cùng xem nhé!

Tuổi Dần 

Các bạn là một người nghiện sự nghiệp điển hình, luôn luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Và bạn luôn luôn tìm kiếm sự thật và thực dụng. Kết quả căn bản sẽ không phụ lòng người, cũng sẽ không làm mọi người thất vọng. Đương nhiên, người cầm tinh tuổi Dần cũng thập phần khôn khéo.

Bạn luôn có thể uốn cong và luôn luôn kiểm soát nhịp điệu. Bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất và luôn sẵn sàng cho thành công. 15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần, tài tử chiếu rọi, tài vận của người cầm tinh tuổi Dần rất tốt. Nói không ngoa, tài vận chất đống, tiền vào như nước. Hy vọng sự nghiệp sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tài lộc dồi dào và thịnh vượng.

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Nói không ngoa, tài vận chất đống, tiền vào như nước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Là con giáp phát tài trong 15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần nên phương diện tài chính cũng như sự nghiệp của người tuổi Ngọ đều có những bước phát triển đáng kể. Bạn hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Với người làm công ăn lương, khả năng tập trung của bạn được nâng cao, nhờ thế mà bạn có thể giải quyết nhiệm vụ được phân công khá nhanh, chất lượng cũng luôn được đảm bảo.

Sao Bách Việt mang tới vận đào hoa cho tuổi Ngọ trong những ngày này, vì thế bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đón những tin vui tình cảm. Dù là người độc thân hay các cặp đôi, người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực. Cụ thể, đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó. Cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén, gìn giữ tình yêu này.

Trong khi đó, người độc thân có một thời gian vượng duyên, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bạn tìm thấy một nửa phù hợp, hãy mở lòng hơn để không bỏ lỡ tình yêu.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn giải quyết công việc vô cùng nhanh chóng nhờ khả năng tập trung cao. Bạn không ngại giải quyết những vấn đề hóc búa còn tồn tại suốt bấy lâu nay, khiến lãnh đạo vô cùng ấn tượng. Cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương đã không còn xa nữa.

Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tin vui về tài lộc. Người làm công nhận được nhiều khoản thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra. Còn người làm ăn kinh doanh, đây là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

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Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tin vui về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

15 ngày cuối cùng năm Nhâm Dần, tuổi Mùi may mắn được quý nhân che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi. Công việc trong thời gian này diễn ra trôi chảy, khó khăn nhất định vẫn sẽ có, nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình, lại thêm quý nhân dìu dắt nên bạn vượt qua nhẹ nhàng. Cũng bởi những thành tích đạt được trong thời gian này, bạn còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Vận trình tài lộc trong 15 ngày này khá vượng nhờ nguồn thu mở rộng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì đều đón nhận nhiều vận may tài lộc lớn, tiền bạc không còn là vấn đề. Khi túi tiền rủng rỉnh, con giáp may mắn này có thể chiều chuộng bản thân một chút, mua cho mình một món quà để khích lệ tinh thần.

Phương diện tình duyên nhìn chung khá êm ả. Nếu đang có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp vì sự do dự và nhút nhát của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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