Con giáp nào sở hữu EQ thấp, thiếu TINH TẾ, dễ bị PHẬT LÒNG đối phương?

Tâm linh - Tử vi 26/05/2022 17:53

Top các con giáp không tinh tế, khiến nhiều người không thích.

Tuổi Sửu

 

Người tuổi Sửu không tự nhiên mà có mặt trong bảng xếp hạng này một cách oan uổng. Người ta nhìn vào sự thành thật, chân chất của người tuổi Sửu để ca ngợi họ, nhưng lại quên rằng những con người này vô cùng cố chấp, họ làm gì cũng dựa trên nguyên tắc quy định, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nếu tích cực nhìn nhận đó sẽ là sự kiên trì nhẫn nại, nhưng lâu dài sẽ thành cứng đầu không chịu đổi thay. Trong công việc lại chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của bản thân và nhất nhất tin vào chúng, họ thường gây cản trở rất lớn đến người khác. Với mọi người xung quanh, tuổi Sửu không khác gì một người EQ thấp, không biết linh động.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có cảm xúc lạnh nhạt và thường thờ ơ với mọi điều xung quanh. Ngay kể cả với những người xung quanh, người tuổi Tỵ cũng không mấy quan tâm đến cảm xúc của họ.

Bởi vậy để họ tham gia vào một cuộc trò chuyện là một điều khó khăn, họ sẽ nói rất nhiều về bản thân và tỏ ra lạnh nhạt với người khác. Đôi khi còn góp ý thẳng thắn khiến người đối diện chỉ muốn tìm hố mà chui xuống cho bớt xấu hổ.

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Khi đối diện với kẻ địch, họ lại chẳng ngại ngần gì mà bộc phát cơn tức giận không hề nghĩ đến hậu quả. Nóng giận sẽ mất khôn, EQ thấp sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của người tuổi Tỵ.

Tuổi Mùi

 

Sự dịu dàng, nhẹ nhàng của người tuổi Mùi cũng là một biểu hiện của nhát gan và yếu đuối. Họ quá bảo vệ mình trước một số sự việc, nghĩ đến bản thân hơi nhiều, đặc biệt là trong phương diện tình cảm. Những việc đơn giản, dễ dàng nhất trong mắt người tuổi Mùi cũng trở nên phức tạp, phiền muộn, đáng suy đi tính lại. Một khi nảy sinh mâu thuẫn với người khác, họ sẽ lại nóng vội xúc động, không kịp suy nghĩ đã hành động. Chỉ số cảm xúc không nhanh nhạy để xử lý mọi việc thông minh sẽ ảnh hưởng khá lớn đến những người tuổi Mùi.

 

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