Con giáp nào nổi tiếng 'sợ vợ', mặc người nói ngả nói nghiêng, vẫn một lòng hướng về nửa kia của đời mình?

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 22:00

Mặc kệ miệng đời những con giáp này vẫn tôn trọng và kính yêu vợ của mình.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão là những người nổi tiếng hiền lành và tinh tế, chu đáo, rất có trách nhiệm với gia đình của mình. Khi đi làm, họ luôn tích cực và chăm chỉ để tìm kiếm cơ hội thăng tiến, mong muốn tạo ra mức sống tố hơn không chỉ cho bản thân mà còn cả những người thân yêu phía sau mình.

 

Còn trong cuộc sống thường ngày, họ là mẫu người chồng, người cha rất ấm áp dịu dàng và ân cần, chăm lo cho gia đình bằng mọi cách có thể. Đàn ông tuổi này sống rất có trách nhiệm, không bao giờ khiến vợ phải chịu buồn tủi, khổ cực. Chính vì biết cách yêu thương, trân trọng bạn đời mà con giáp nam này cũng luôn được vợ chăm sóc chu đáo.

 

Nhiều người nhận xét đàn ông cầm tinh Mèo là người bị vợ kiểm soát khắt khe, sợ vợ nhưng thực ra họ chỉ là yêu thương và nâng niu vợ mình mà thôi, không muốn người phụ nữ của mình phải chịu bất cứ hờn tủi nào. 

 

Họ sẵn sàng san sẻ công việc nhà và giúp vợ nấu nướng, chăm sóc con cái chứ không phải là một người chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón, sai khiến vợ cái này cái kia. Vả lại, trong suy nghĩ của con giáp nam này, sợ vợ thì cũng không có gì đáng ngại. Đó là người mình sẽ gắn bó và nương tựa cả đời, nhún nhường một chút để gia đình êm ấm và vui vẻ cũng là điều bất cứ ai cũng nên làm.

 

Gia đình của đàn ông tuổi Mão vì thế mà cũng ít khi phải trải qua sóng gió, vợ chồng hòa thuận, đồng lòng làm giàu. Do đó, sau khi kết hôn sự nghiệp của bản mệnh sẽ phất lên như diều gặp gió là điều dễ hiểu.

 

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân luôn lạc quan, vui vẻ, thích cuộc sống tự do tự tại, năng lực làm việc xuất chúng nhưng có đôi khi lại thiếu sự bền vững.

Người tuổi Thân sẽ lấy được một người vợ rất tốt, cho dù họ không tài giỏi khéo léo nhưng cô ấy chính là Thần Tài của cả nhà, tuổi Thân nên biết trân trọng. Nếu để ý, người vợ chính là người gánh hạn thay tuổi Thân rất nhiều lần, thậm chí còn là thần hộ mệnh bảo vệ tuổi Thân.

 

Con giáp nào nổi tiếng 'sợ vợ', mặc người nói ngả nói nghiêng, vẫn một lòng hướng về nửa kia của đời mình? - Ảnh 1
Tuổi Thân nằm trong số những con giáp nam sợ vợ thì mới phú quý. Nếu đàn ông tuổi Thân thu hồi lại những ham thích và chơi bời trước khi kết hôn, một lòng yêu vợ thì gia đình sẽ càng đầm ấm, tài vận cũng vô cùng khả quan, càng yêu vợ thì càng dễ phát tài, đây chính là đạo lý “gia đình hòa thuận vạn sự hưng thịnh”

 

Tuổi Mùi

 

Đàn ông tuổi Mùi cũng được mệnh danh là con giáp nam sợ vợ vì quá yêu vợ. Đa phần họ đều là người sống nội tâm, không giỏi ăn nói, không biết thổ lộ những lời mật ngọt yêu thương, không khéo tạo ra bầu không khí lãng mạn, nhưng điều đó không có nghĩa họ không yêu vợ mình. 

 

Thay vào đó, con giáp nam này sẽ dùng chính những hành động thiết thực của mình để chứng minh tình yêu của mình. Họ là người chu đáo và quan tâm đến gia đình. Ngoại trừ thời gian dành cho công việc, họ dành toàn bộ thời gian còn lại cho vợ con, sẵn sàng xắn tay vào bếp nấu nướng, giặt giũ, chăm con, giúp vợ lau dọn nhà cửa mà chẳng chút nề hà. 

 

Ngay cả khi ai đó đùa là anh này sợ vợ, chàng tuổi Mùi cũng không đưa ra lời biện hộ nào bởi họ hiểu rằng "sợ" chẳng qua là một cách gọi khác của "yêu" mà thôi. Đàn ông tuổi này vốn có chỉ số EQ cao, tinh tế và thấu hiểu bạn đời. Dù không lãng mạn lắm nhưng mọi thứ anh ấy làm đều vì muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người bạn đời của mình. 

 

May mắn là đàn ông cầm tinh con Dê rất có phúc, có thể lấy được một người vợ tốt cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của họ. Nửa kia của chàng giáp này chắc chắn là cô vợ đảm đang, không chỉ biết quán xuyến được mọi việc lớn nhỏ trong nhà mà còn là “bến đỗ” cho các ông chồng.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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