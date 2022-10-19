Con giáp nào may mắn vào đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch này?

Người sinh năm Ngọ tính tình tự do, phóng túng, giàu nhiệt huyết và có tham vọng. Họ thích hợp với những công việc giàu tính sáng tạo và không gò bó.

10 ngày cuối tháng 10/2022, con giáp tuổi Ngọ tụ khí tụ tài, đón nhiều niềm vui. Người tuổi này thoát khỏi vận xui, tài lộc có nhiều khởi sắc. Nếu làm công ăn lương, họ có cơ hội bắt đầu một công việc, dự án mới.

Người tuổi này kiên trì, bền bỉ với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình nên đến trung vận thường đạt được những thành công rực rỡ.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì sản phẩm bán được giá, mang về nguồn thu lớn. Tuy sự nghiệp có điểm sáng nhưng con giáp này chớ nên tự phụ, hãy kiên trì học hỏi để đề phòng tụt hậu. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng có vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân dễ có được tình yêu chân thành.

Tuổi Dần

Tháng này, người tuổi Dần càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phù trợ của cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách.



Những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp.

Chuyện tình cảm của người tuổi này có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn biết cách vun vén gia đình, dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu.

Người độc thân thì nhân duyên phơi phới, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là những người điềm tĩnh, cần cù, chịu khó. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế, và có ý chí vững vàng. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu tinh thần trách nhiệm nên thường được mọi người tin tưởng.

10 ngày cuối tháng 10/2022, người tuổi Sửu có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống. Người chưa có công việc cũng được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho công việc mới.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn cũng dần khởi sắc, doanh thu tăng cao hơn trước. Khi cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ, hãy suy nghĩ kỹ để nắm bắt cơ hội.

Mặt khác, thời gian gần đây, người tuổi Sửu có sức khỏe không tốt, cần tránh làm việc quá sức và mặc ấm trước khi ra ngoài.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo