Con giáp nào lận đận tình duyên trong tháng 8 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 16:00

Theo phong thủy gặp nhau là do duyên nợ, nhưng có thể sống với nhau trọn đời hay không là do số phận của mỗi người. Nhưng các con giáp dưới đây vẫn mãi lận đận không thôi.

Tuổi Dần

Trong tháng 8 âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Dần gặp nhiều biến cố. Một phần do con giáp này có tinh thần sa sút, không phân được phải trái đúng sai, gây ảnh hưởng tới chuyện tình cảm.

Những người đã lập gia đình vợ chồng sẽ có nhiều bất hòa, tranh cãi gay gắt, gia đình không yên ấm. Người độc thân sẽ khó tìm được một nửa của mình, những người đã có người yêu cũng sẽ có những hiểu lầm làm cho chuyện tình cảm của quý bạn nguội dần,thậm chí là đánh mất nhau.

Tuổi Tý 

Những người tuổi Tý thường rất thông minh và nhạy bén. Bạn sống khá độc lập với khả năng làm giàu bằng chính sức mình mà không dựa vào dẫm ai. Nhưng ngược với bề ngoài mạnh mẽ, người tuổi Tý lại khá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nếu trên thương trường bạn “cứng” bao nhiêu, thì trong tình cảm, bạn “mềm” bấy nhiêu, thậm chí là yêu mù quáng. 

Con giáp nào lận đận tình duyên trong tháng 8 âm lịch này? - Ảnh 1
Thực ra, tự bạn đang làm khổ bạn bằng những suy nghĩ phức tạp, tiêu cực, rối rắm mà thôi. Đôi khi, chuyện chẳng có gì, nhưng bạn lại làm nó to lớn và nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân khiến tuổi Tý không êm đềm trong chuyện tình cảm và phải trải qua vài lần kết hôn.

Tuổi Hợi

Dù chuyện tình cảm rất ngọt ngào nhưng cả hai hầu như không được gia đình ủng hộ. Tuổi Hợi cảm thấy chán nản, mệt mỏi sau khi đã thuyết phục mà không được bố mẹ đồng ý. Chuyện tình cảm trong thời gian này cần gác lại, cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy bạn và người ấy thực sự hợp để ở bên nhau.

Ngoài ra cuộc sống tháng 8 âm này có nhiều biến động, bất an, lời nói dễ làm tổn thương nửa kia của mình. Bản thân được những thông tin tiêu cực, dễ bị dính líu vào những chuyện không rõ ràng làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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