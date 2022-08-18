Con giáp nào không nên đầu tư trong những tháng cuối năm 2022 nếu không muốn bị thua lỗ?

Tý là một trong những cái tên được nhắc tới trong số những con giáp không nên đầu tư trong 3 tháng tới. Vận trình nhiều biến động, nếu cứ đâm đầu chạy theo cái lợi trước mắt, bạn có thể mất nhiều hơn được, chớ nên nóng vội.

Vốn dĩ con giáp này may mắn được trời phú cho sự thông tuệ lại bản lĩnh hơn người. Nhờ vào trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng của mình, con giáp này luôn được mệnh danh là tốt số, cuộc đời cũng có nhiều điều hơn người.

Họ có tham vọng lớn, lại luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch kỹ càng trước khi hành động. Nếu là doanh nhân thì họ sẽ rất thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc đời cũng suôn sẻ và bằng phẳng như vậy với con giáp này.

Là con giáp phạm Tam Tai năm 2022, vận khí của Tý khó mà lý tưởng như mong muốn trong năm nay. Đặc biệt, 3 tháng tới được xem là khoảng thời gian nhiều thách thức với những chú Chuột, phương diện tài lộc sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả.

Trong vòng 3 tháng tới và thậm chí là trong suốt cả năm 2022 này, công việc của người tuổi này có nhiều biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Tý làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Điều đó ảnh hưởng tới khoản thu nhập cố định của bản mệnh từ công việc chính.

Với người làm kinh doanh thì lại càng gặp nhiều khó khăn, vận rủi dường như còn tồi tệ hơn, nếu không tính toán cẩn thận và chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì bạn cũng có thể phải trả giá bằng tiền bạc.

Đầu tư tiền bạc ở thời điểm này khó thu hồi vốn, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc. Kinh doanh đầu tư mới ở thời điểm này có thể không phải lựa chọn khôn ngoan, bạn càng phải thận trọng, tính toán cẩn thận.

Tốt nhất bạn nên duy trì mọi sự việc như cũ, hạn chế làm ăn lớn, nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn. Dù có muốn thử nghiệm những ý tưởng mới cũng không được mạo hiểm, phải đặt an toàn lên trên hết kẻo tiền bạc bay theo gió.

Thời điểm các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, bạn nhớ tìm cách cân đối tài chính, đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Tuổi Tuất



Năm Nhâm Dần 2022 là năm Tam Hợp với những người tuổi Tuất nên vận trình tổng thể của bản mệnh khởi sắc hơn so với năm 2021. Trong công việc, Tuất có thể thể hiện được năng lực của bản thân, gặt hái được nhiều thành quả cao, đặc biệt là những người làm việc liên quan tới nghệ thuật khi cảm hứng sáng tác luôn chảy đều đặn trong bạn.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy lại khuyên rằng những người tuổi Tuất không nên thay đổi việc, giữ nguyên công việc kinh doanh cũ trong năm Nhâm Dần 2022. Bởi đây không phải là thời điểm thích hợp để Tuất đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp vì việc này sẽ không đem lại may mắn cho bạn, thậm chí nếu làm không tốt có thể dẫn đến thất bại, thua lỗ. Năm 2022, Tuất làm công ăn lương sẽ mang lại thu nhập tốt hợp, do đó bạn nên kiên trì đợi thời cơ tốt hơn để tránh mất tiền mất sức.

Tuổi Thìn

Cũng là con giáp vướng hạn Tam Tai nên không có gì lạ khi Thìn nằm trong số những con giáp không nên đầu tư trong 3 tháng tới.

Vận đen đeo bám khiến tuổi Thìn làm gì cũng sa sút khó kiểm soát, tiền bạc chẳng thấy sinh thêm mà biết bao nhiêu việc phải chi tiêu, khiến cho con giáp này không khỏi chật vật mới có thể xoay sở được lúc khó khăn.

Lúc tài khí dễ hao tổn, bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu thích hợp. Ở thời điểm này, bạn càng cần phải hạn chế những sở thích, thú vui hiện tại của mình, tập trung cho việc làm ăn thì mới cải thiện tình hình được.

Bản mệnh nên kìm hãm tư tưởng thích hưởng thụ cuộc sống hơn là làm việc, chớ nên chạy theo xu thế của đám đông, mua sắm những vật dụng ngoài khả năng chi trả.

Những người mới khởi nghiệp có thể cảm thấy lạc mất phương hướng, song bạn không nên quá sốt ruột hay bi quan. Đây có thể là cơ hội thích hợp để bạn ngồi lại, nhìn nhận những gì đã qua và xác định lại mục tiêu cho thời gian tới. Đừng vội vàng vung tiền đầu tư kẻo sẽ phải nhận lại thua lỗ đấy.

Thời điểm này bạn nên kiên trì với những gì mà mình đang làm thay vì tính việc mới. Đặc biệt, con giáp này nếu muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ. Thời gian tới, bạn có thể đối mặt với nhiều cạnh tranh lớn, thậm chí là khốc liệt.

Vấn đề lựa chọn đối tác làm ăn ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận của Thìn, do đó bạn nên chọn kỹ đối tác, tìm kiếm những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.Bên cạnh đó, để giảm thiểu hung vận tác động, bạn cũng giữ thái độ khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, đừng nên quá gay gắt với bất cứ ai kẻo vô tình chọc phải tiểu nhân, thêm bạn bớt thù vẫn tốt hơn.

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