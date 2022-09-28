Con giáp nào có số làm lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng, tương lai đứng trên vạn người?

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 16:20

Biết nhìn xa trông rộng và đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai là nói đến các con giáp nam dưới đây.

Đàn ông tuổi Ngọ

Top con giáp nam có số làm lãnh đạo phải kể đến đàn ông tuổi Ngọ đầu tiên. Theo tử vi 12 con giáp, đa phần đàn ông tuổi Ngọ đều nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc. Họ có thể làm việc hàng giờ đồng hồ, thậm chí với 200% sức lực mà không nghỉ ngơi. Chỉ đến khi hoàn tất công việc một cách như ý, con giáp này mới thỏa mãn.

 

Với sự nghiêm túc và đầy trách nhiệm của mình, đàn ông tuổi Ngọ sẽ sớm được công nhận tài năng, được thăng chức nhanh chóng và dễ trở thành lãnh đạo trong tương lai không xa. Bởi bản mệnh luôn chiếm được niềm tin và cái nhìn ngưỡng mộ từ mọi người.

 

Khả năng làm việc nhóm, lại biết phân chia công việc một cách hợp lý để dự án diễn ra suôn sẻ và thành công sẽ giúp đàn ông tuổi Ngọ gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Đàn ông tuổi Mão

Tuổi Mão mang hình tượng chú mèo thông minh và nhanh nhẹn. Theo tử vi học, tuổi Mão bẩm sinh đã có tài trí và khả năng lãnh đạo hơn người.

Tuổi Mão luôn biết nhìn xa trông rộng và đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên, một số người tuổi này thường thiếu tự tin trong mọi việc, đây là điều lớn nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của tuổi Mão.

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Tự tin là một trong những tố chất quan trọng mà người lãnh đạo cần phải có để đưa ra được những quyết định dứt khoát nhất trong công việc. Điều này tuổi Mão có thể khắc phục dần dần. Tuổi Mão cần thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó bằng niềm tin với chính bản thân mình.

Trong hôn nhân, tuổi Mão là một người chồng trong mắt vợ có thể bảo vệ và quan tâm họ suốt cuộc đời. Người tuổi Mão biết thấu hiểu và chăm sóc người khác. Hiện nay, rất nhiều người tuổi Mão đã giữ vị trí lãnh đạo cao nhất nhưng vẫn yêu chiều vợ của mình.

Đàn ông tuổi Dần

 

Đàn ông tuổi Dần ngay từ khi sinh ra đã mang nhiều tố chất đặc biệt hơn người, có khả năng nắm bắt tâm lý người khác và đưa ra những quyết định nhanh chóng trong công việc.

 

Tại nơi làm việc, con giáp này luôn được mọi người quan tâm và ngưỡng mộ bởi tài năng của mình. Vì vậy, họ là ứng cử viên sáng giá được bầu chọn nhiều nhất cho các vị trí lớn trong công ty như giám đốc, quản lý, đứng dưới một người mà trên vạn người.

 

Bản mệnh bộc lộ được năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Do đó, từ những gì mà những người đàn ông tuổi Dần làm cho thấy họ chính là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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