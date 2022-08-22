Con giáp nào chỉ cần chờ đợi đúng 90 ngày tới là điều kì diệu sẽ xảy ra?

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 23:20

Các con giáp nhờ bản tính lương thiện nên được thần tài ban phước trong ba tháng tới của năm Nhâm Dần.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, xét về độ thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến thì có lẽ Tý là con giáp đứng đầu. Càng gặp những tình huống éo le và khó khăn thì tuổi Tý lại càng chứng minh được bản lĩnh hơn người của mình và vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc.

Tuổi Tý may mắn nhất trong giai đoạn từ tháng 9 đến giữa tháng 12. Từ sau đó đến cuối năm, họ sẽ phải trải qua vài tháng thử thách sự kiên nhẫn của mình. Theo các chuyên gia phong thủy, bình thường tuổi Tý là những con người vô cùng dè dặt, cẩn trọng. Thế nhưng, khi họ đã xem xét kỹ các yếu tố và quyết định “liều một phen” thì họ lại thường thành công và rất dễ trở nên giàu có.

Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận sẽ vô cùng phát đạt với nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí đổi đời.

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

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Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Sửu

Nếu so với tuổi Tý, tuổi Sửu có thể không nhanh nhạy bằng, nhưng họ lại kiên nhẫn và chăm chỉ hơn. Người tuổi Sửu cũng ít khi bộc lộ cảm xúc và thường giỏi giữ bình tĩnh, rất có tố chất trở thành lãnh đạo.

Tuổi Sửu gặp may mắn trong nửa đầu năm. Trong thời điểm cuối năm, tuổi Sửu nên kiên nhẫn thực hiện tốt các công việc hiện tại, không nên có những thay đổi bất ngờ trong sự nghiệp hay tham gia các dự án đầu tư rủi ro, giữ sức cho thời gian sau đó. Tử vi học có nói, tháng 10 năm Canh Tý là thời điểm gặp thời đổi vận của tuổi Sửu, tài vận phát đạt nên hầu như họ làm gì cũng thu về kết quả rực rỡ, nhất định phải biết nắm bắt.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vận mệnh mỗi người nằm trong bàn tay.

 

 

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