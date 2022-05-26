Con giáp nào bị thần XUI XẺO đeo bám chẳng THA, có chạy đằng trời cũng không THOÁT VẬN trong tháng 6 này?

Tâm linh - Tử vi 26/05/2022 19:54

Xui xẻo chồng chất xui xẻo, con giáp này có chạy đằng trời.

Tuổi Dậu

Trong sự nghiệp, có thể sự thiếu dứt khoát của tuổi Dậu trong những thời điểm quan trọng sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Quá nhiều nỗi lo lắng, cùng trở ngại tinh thần khiến bạn trở nên vô cùng nhút nhát. 

Tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều vướng mắc, quan hệ đôi lứa không đạt được mong muốn. Tuy nhiên, chông gai trong chuyện tình cảm là khó tránh khỏi, có thể sự xa cách hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi, nếu hai bạn chịu thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau.

Người còn độc thân không nên tiếp tục trốn tránh tình cảm của mọi người xung quanh và của chính mình nữa. Hãy cho phép bản thân được mở lòng với tình yêu và các mối quan hệ khác, có như vậy thì hạnh phúc mới tìm đến bạn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần phải chú tâm vào công việc và sự nghiệp của mình, đừng chỉ vì mấy câu mỉa mai của ai đó mà nổi nóng. Bốc đồng không phải là phương án thông minh để giải quyết vấn đề, do đó, bạn nên suy nghĩ vấn đề thấu đáo hơn.

Trong lĩnh vực tiền bạc, hãy cẩn thận với những người mới quen vì bạn sẽ chẳng biết rõ họ là ai, do đó nên tránh để lộ rằng bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh việc đối phương nảy sinh lòng tham.

Con giáp nào bị thần XUI XẺO đeo bám chẳng THA, có chạy đằng trời cũng không THOÁT VẬN trong tháng 6 này? - Ảnh 1
Sự cứng nhắc lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư khiến bạn mãi chẳng phát triển được bản thân cũng như gia tăng tài sản của mình. Bạn nên tìm cách để học hỏi, gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có ước mơ làm giàu.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ có vẻ mờ nhạt vì đây không phải là điều mà bản mệnh thực sự quan tâm trong thời gian này.

Nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi, thay vì đối đầu bản mệnh thử đứng ở góc nhìn của đối phương xem sao, bạn sẽ tìm ra cách đơn giản và phù hợp hơn để giải quyết vấn đề.

Tuổi Tỵ

Công việc kinh doanh của người tuổi Tỵ xuống dốc không phanh trong tháng 6 dương này. Có vẻ như bạn chưa thực sự hợp với công việc này cho lắm nên cần phải xem lại các chiến lược làm việc cũng như người mà bạn hợp tác.

Trong tháng này, tiền bạc không cánh mà bay, khoản đầu tư của bạn cũng mất trắng. Bạn thực sự buồn và chán nản, nhưng không còn cách nào khác là phải đứng lên lấy lại những gì đã mất.

Tình yêu không được như ý. Kiên trì theo đuổi nhưng nhận ra người ấy chỉ lợi dụng túi tiền của mình chứ không hề có tình cảm. Dù sao đây cũng là bài học đắt giá cho bạn trong việc nhìn người.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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